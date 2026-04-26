Reportaje
La carrera de fondo de los trabajadores de bares y hoteles en el Mayo Festivo: «Las horas pasan más rápido cuando hay mucho trabajo»
Hosteleros y hoteleros afrontan semanas de máxima actividad marcadas por la concentración de eventos y cambios en los hábitos de consumo, con más reservas de última hora y un cliente más diverso
Con la llegada de uno de los periodos más intensos del año en Córdoba, los trabajadores del sector hostelero y turístico se preparan ya para unas semanas de máxima actividad. Manolo González, jefe de sala del restaurante La Cazuela de la Espartería, señala que el que el ritmo de trabajo «se acelera» ya por la acumulación de celebraciones y expresa que las horas se pasan «más rápido» cuando hay más trabajo. Recuerda que antes de la pandemia los mayos eran «muy fuertes, casi apoteósicos», mientras que luego se notó un descenso de actividad, ahora parcialmente recuperado, aunque condicionado por la inflación y el encarecimiento del consumo.
En la misma línea, su propietario José Salamanca, destaca que la temporada alta se ha ido concentrando cada vez más en pocas semanas, con un gran volumen de trabajo y añade que la llegada de visitantes a través del tren de alta velocidad y su movilidad hacia otros puntos de Andalucía influye en la distribución de la afluencia, concentrando ahora gran parte de la actividad hostelera en el mediodía. También destaca el crecimiento de nuevos formatos de consumo rápido, como su vermutería, muy atractivo para quienes visitan Patios y Cruces.
En el ámbito hotelero, la gerente del Hotel Averroes, Elena Rizos, explica que las previsiones de precios para mayo se sitúan entre un 15% y un 20% por debajo del año anterior y que el objetivo es «llenar todo el mes», ya que la ocupación actual se mueve entre el 55% y el 60% en los días fuertes.
Por su parte, la jefa de recepción, María Ángeles Romero, que lleva casi 20 mayos festivos en el hotel, indica que la carga de trabajo varía mucho en función de la demanda y la meteorología. Destaca el cambio en el perfil del visitante, cada vez más diverso, y aunque ha reconocido que el ritmo de trabajo es intenso, también ha señalado que el tipo de cliente actual permite vivir la temporada «de otra manera», con mayor variedad de experiencias, aunque con menor sensación de tranquilidad en el día a día del hotel.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una de las rutas más icónicas de Córdoba tiene 10 kilómetros y termina en un monumento de 13 metros: así es el sendero al Toro de Osborne
- Detenido un hombre tras apuñalar a otro en el polígono de la Torrecilla de Córdoba
- Lluvia sí… de vino, en el sábado de Cata del Vino 2026 en Córdoba: “Todos están buenos, y con una tapa mejor”
- Borja Jiménez, entrenador del Real Sporting, avisa al Córdoba CF: «Su juego nos puede llevar a sentirnos cómodos»
- Una escultura en La Chimorra recuerda a los brigadistas internacionales que lucharon en Los Pedroches
- Lidl obtiene licencia para abrir un nuevo supermercado en Córdoba
- La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Córdoba: una dana se lleva el buen tiempo a su paso por la provincia
- Vecinos y comerciantes de La Viñuela denuncian que la obra de peatonalización lleva parada 'desde antes de Semana Santa