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Arranca este lunes la Comisión del Senado sobre el estado de la red ferroviaria tres meses después del accidente de Adamuz

Comparecen los presidentes de la Ciaf, Adif y Renfe, así como el secretario general del Semaf

Tren Alvia accidentado en Adamuz.

Tren Alvia accidentado en Adamuz. / Manuel Murillo

Efe

Madrid

La Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria arrancará esta semana con las comparecencias de los presidentes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf), Adif y Renfe y del secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf).

Tres meses después del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas, el presidente de la Ciaf, Ignacio Barrón, abrirá la serie de comparecencias este lunes, 27 de abril, a las 11.30.

El informe preliminar de la Ciaf apunta a una rotura de la soldadura del carril

La Ciaf lidera la investigación principal de las causas del siniestro, con un informe preliminar que apunta a una rotura en la soldadura del carril (fabricado en 2023 y soldado en mayo 2025) ocurrida la noche anterior y que analiza muescas en ruedas de trenes previos, una caída de tensión 22 horas antes y pruebas metalográficas pendientes.

El hemiciclo del Senado en imagen de archivo.

El hemiciclo del Senado en imagen de archivo. / Europa Press

El PP, que promovió la creación de esta comisión tras el accidente de Adamuz para conocer la situación de mantenimiento y seguridad del ferrocarril, analizar lo ocurrido en Adamuz y determinar posibles responsabilidades políticas, atribuye el siniestro a la falta de mantenimiento y a una gestión inadecuada por parte del Gobierno de las infraestructuras ferroviarias.

El presidente de Adif apunta a un problema de inspección y no de mantenimiento

El presidente de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y Adif-Alta Velocidad, Luis Pedro Marco, que comparecerá en la comisión el mismo lunes a partir de las 16.30, viene insistiendo, sin embargo, en que no fue un problema de mantenimiento, sino de inspección.

Por su parte, el presidente de Renfe-Operadora, Álvaro Fernández Heredia, que tampoco ha culpado directamente al mantenimiento como factor principal, está llamado a la comisión el jueves, 30 abril, a las 9.00 horas.

El Semaf dará cuenta de la carta que envió en agosto de 2025 a Adif

El mismo día, sobre las 12.00, declarará el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, que previsiblemente dará cuenta de la carta que envió en agosto de 2025 a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf) alertando del deterioro en líneas de alta velocidad (incluida la 010 de Adamuz), con "baches, vibraciones y degradación" que causaban inestabilidad y solicitando reducir velocidad de 300 a 250 km/h.

Efectos del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido al menos 40 personas cuando descarrilaron varios vagones de un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga con destino a Puerta de Atocha (Madrid), e invadieron la vía contigua pocos segundos antes de que circulase un Alvia de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló tras chocar. En imagen, el sueco Emil Jonsson, residente en Málaga y superviviente del suceso. ACCIDENTE DE FERROCARRIL MORTAL. DESCARRILAMIENTO. CHOQUE

Tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Manuel Murillo

Los cuatro comparecientes están llamados por el PP también para aportar información sobre el accidente ocurrido el pasado 20 de enero, dos días después del de Adamuz, en Gelida (Barcelona), cuando un tren de Rodalies (línea R4, dirección Manresa) chocó contra un muro de contención de la AP-7 que se desplomó sobre la vía.

Noticias relacionadas y más

El informe preliminar de la Ciaf confirmó la causa meteorológica, ya que, bajo la lluvia intensa del temporal Harry, el muro cedió por acumulación de agua y desprendimiento de terreno.

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