«En un año hay que ponerse el reto de sacar la obra del Vial a concurso»

-Pese a ser el único candidato de las elecciones a rector celebradas el jueves pasado por la Universidad de Córdoba, la participación ha sido alta. ¿Qué significa esto?

-Significaba mucho. Estoy muy contento con ambas cosas, con la participación y con el resultado, porque aunque ha habido votos en blanco, el voto favorable ha sido muy, muy importante. Es el mejor resultado de participación y de apoyo en elecciones de un solo candidato.

-¿Qué hace un rector al día siguiente de su reelección (esta entrevista se hizo el viernes pasado)?

-Recuerdo la noche electoral de hace cuatro años y era muy fácil, porque como era profesor, al día siguiente no tenía ninguna actividad y alargué mucho la fiesta. Hoy he tenido agenda ya.

-En su balance del último mandato destaca la ejecución del 88% de los objetivos, ¿qué le ha quedado por alcanzar?

-A la Facultad de Filosofía teníamos el objetivo de ponerle a disposición la biblioteca (provincial) u otro espacio para tener un alivio más grande del que le hemos podido dar con la plaza de la Concha y, claramente, no lo hemos podido conseguir. Me lo han dicho en la campaña. Pero seguimos trabajando con el Gobierno andaluz y estamos convencidos de que esto llegará, porque es de justicia y porque hay espacio libre. Siempre hay asuntos que se quedan en el tintero, avanzar más en infraestructuras, la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de personal técnico la hemos implementado, pero nos quedan procesos selectivos y de estabilización por culminar. La Universidad, como cualquier institución viva, está en continua evolución, resuelves unos problemas y vienen otros.

«Es estratégico que sigamos colaborando con el Ejército y respondiendo»

-A finales de 2025 hablábamos de vuestra esperanza de contar con la sede de la calle Manríquez, de la Junta para ampliar Filosofía y Letras en el curso 2026-2027, ¿la mantienen?

-Estamos en conversaciones y no le puedo decir si será el edificio de Manríquez o la biblioteca. Sí me transmiten desde el Gobierno andaluz que están trabajando para cumplir el compromiso que se firmó en 2022 de ceder un espacio temporalmente a la UCO para aliviar las tensiones que tiene la facultad hasta que llegue el proyecto de la Zona. Si tiene que ser otro espacio que pueda aparecer, que sea otro.

-El proyecto del Vial Norte, con el que ampliarán los espacios de Ciencias del Trabajo, se encuentra solo a falta de financiación. ¿Cuál es la solución?

-Tenemos recursos de remanentes no afectados, pero además hay otras vías. El modelo de financiación contempla que tiene que haber unos planes de financiación extraordinarios del Gobierno andaluz para las universidades, por tanto, intentaremos en la nueva etapa con la Junta de Andalucía que también ahí haya algunos recursos que, poco a poco, cada año, podamos tener para abordar ese proyecto.

Manuel Torralbo, reelegido el jueves pasado rector de la Universidad de Córdoba (UCO). / AJ González

-¿Confía en que el nuevo edificio esté ejecutado antes de finalizar el mandato que comienza ahora?

-Eso tengo que verlo, porque si después de trabajar durante estos cuatro años en ese proyecto, por cierto, en el que venía trabajando el equipo anterior, ahora en seis años no somos capaces de verlo hecho, realmente me sentiría muy fracasado. Tengo que verlo. Estoy convencido de que sí lo vamos a ver.

-¿Han iniciado conversaciones con la Junta de Andalucía para abordar la financiación de la obra?

-No. El otro día tuvimos el primer reparto del presupuesto, donde no va dinero para inversiones. Tendremos que esperar a que termine la campaña electoral y que haya un nuevo Gobierno andaluz y, por supuesto, sentarnos a dialogar sobre las necesidades que tiene la UCO.

-En ese primer reparto se establecieron 150, 5 millones de euros para la UCO, que suponen un incremento de cuatro millones respecto a 2025, ¿lo ve justo?

-Como es un primer reparto, estoy contento. Mejoramos, tenemos más recursos que el año pasado, pero esa cantidad no satisface en su totalidad la cláusula de salvaguarda que contempla el modelo, que está pendiente de unas auditorías para saber cómo acabamos el año pasado y después ya se verá a final de año cuánto tienen que incorporar a esos 150 millones.

«Intentamos, en nuestra estrategia de nuevas titulaciones y formación, no hacer lo mismo que todas»

-En cualquier caso, parece que la financiación autonómica a las universidades públicas es siempre un caballo de batalla.

-El modelo de financiación es bueno, pero exigente desde el punto de vista económico, porque requiere que recibamos los recursos del año anterior, más los incrementos retributivos y los acuerdos sindicales, y es cierto que llevamos unos años donde ha habido incrementos retributivos, y por tanto eso significa más dinero, ha habido acuerdos sindicales para el PDI (Personal Docente e Investigador) y Ptgas (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios) y, por tanto, significa más dinero, y es más exigente. Cuando hay más necesidades de dinero, siempre hay alguna tensión, comprensible.

-¿Cuánto ha subido el sueldo del personal de la comunidad universitaria de Córdoba durante este mandato?

-El capítulo uno ha subido de una forma importante, por ejemplo, en el Ptgas, la carrera horizontal, casi todos los trabajadores han tenido 200 euros de media de subida de sueldo mensual. En el PDI, ha habido muchos profesores que no tenían complementos autonómicos y, gracias a los acuerdos sindicales con la Junta, los tienen también, que algunos significan 6.000 o 7.000 euros al año que antes no tenían. Hemos mejorado sin duda.

-Una de las novedades del nuevo mandato es la creación del vicerrectorado de Desarrollo Normativo. Esperan redactar unos estatutos nuevos e incluir la rendición de cuentas.

-La LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) se aprobó en 2023 y después se ha aprobado la LUPA (Ley Universitaria para Andalucía), y ahora toca hacer los estatutos de la Universidad y, después, un buen número de reglamentos. Ese vicerrectorado de Desarrollo Normativo tiene que adaptar los estatutos pensando cumplir la LOSU y la LUPA, y en la LUPA hay capítulo de rendición de cuentas.

Equipo de gobierno de Manuel Torralbo. / CÓRDOBA

-En su programa electoral alude a la necesidad de mejorar las condiciones de los profesores sustitutos, ¿qué se puede hacer por ellos?

-El convenio colectivo actual es muy bueno en muchas cosas, pero el sueldo del personal sustituto es muy mejorable. Se está negociando ahora una mejora de ese convenio colectivo, fundamentalmente, para esas personas que son las más precarias. Hemos intentado huir de esa figura porque, con el tiempo completo de dedicación, no llega a los 1.300 euros. Desde 2012, cuando llegó la crisis, esa figura se ha utilizado en demasía.

-El mercado laboral demanda trabajadores formados, ¿en qué medida puede la UCO responder a esta situación?

-Estamos intentando, en nuestra estrategia de nuevas titulaciones y nueva formación, primero, no hacer lo mismo que hacen todas las universidades andaluzas, porque los estudiantes eligen siempre una ciudad más atractiva desde el punto de vista social o de ciudad universitaria. En eso tenemos que ir trabajando también, para demostrar que somos ciudad universitaria tanto como Granada, Sevilla o Málaga. Tenemos que estar, ahí tenemos puntos de mejora, muy cercanos al tejido productivo.

«Tenemos que ir trabajando para demostrar que somos ciudad universitaria»

-¿Qué puede hacer la UCO en relación con la Formación Profesional?

-Podemos colaborar con los centros de Formación Profesional públicos y privados, porque le podemos ofrecer formación especializada que ellos no tengan. Además, que nuestros jóvenes hagan mucha FP es bueno para la sociedad y para la Universidad, porque un porcentaje de ellos vendrán también a la Universidad. Lo peor en una sociedad es que haya jóvenes que ni estudien, ni trabajen ni hagan nada.

-¿Se plantea nuevos grados o eliminar alguno que ahora no esté funcionando?

-Afortunadamente, con los criterios que ha ido marcando el Gobierno andaluz cuando se aprobó la programación de títulos, no hemos entrado ningún grado ni máster en zona de riesgo, pero tenemos que estar abiertos.

-¿Hay alguna especialidad que les gustaría incorporar?

-Por ejemplo, tenemos el reto de poner el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. A la facultad le digo que tenemos que hacer algo distinto, hablar mucho con los profesionales del deporte, de los clubes deportivos, ligarlo a la parte sanitaria, a fisioterapia. No hagamos el mismo grado que ya están haciendo otras universidades. Los mejores estudiantes van allí donde ven algo diferente. Este año ya empezamos con Trabajo Social, que era un clamor también. Un máster en el que tenemos muchas esperanzas puestas es el de Dirección artística de orquesta. Esta es una experiencia, prácticamente, única en España. Faltan los últimos trámites del Gobierno andaluz para su implementación en el próximo curso.

-¿Tener un consejero de Universidad cordobés ayuda?

-Siempre ayuda tener a alguien cercano. Yo también he estado en el Gobierno andaluz y mi Universidad sentía que tenía una persona cercana. Uno no deja de mirar de reojo a su Universidad.

-Usted defiende mucho la investigación en la UCO y quizá haya servido para visibilizarla aún más el proyecto del nuevo sistema logístico del Ejército de Tierra (Silpre), ¿veremos otros avances en este ámbito?

Estoy convencido de que sí, la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) es una oportunidad. Todo lo que viene alrededor de la BLET son más empresas para Córdoba, más oportunidades para la Universidad de transferir conocimientos y más oportunidades para nuestros jóvenes de empleabilidad. Es estratégico que sigamos colaborando con ellos y respondiendo, sin duda.

«Que los jóvenes hagan FP es bueno para la Universidad, porque un porcentaje de ellos vendrán»

-¿Es un buen momento para potenciar las empresas de base tecnológica al calor de la BLET?

-Hay que mejorar el número de empresas de base tecnológica, hay que mejorar la capacidad de emprendimiento que tienen nuestros jóvenes y menos jóvenes, porque no todo va a venir de la mano de la función pública.

-En enero pasado se conoció una denuncia por una presunta agresión sexual entre estudiantes del Colegio Mayor de la Asunción, ¿el procedimiento continúa?

-Sí, el procedimiento sigue. Nosotros abrimos un expediente disciplinario y tomamos medidas para cumplir lo que el juez había dictaminado, un distanciamiento. Cuando acabe, tomaremos medidas en función de lo que se dictamine como sentencia.

-¿Los mecanismos funcionaron?

-Sin duda. El protocolo ha funcionado. Deseando que se resuelva y que no se repita. Afortunadamente, ocurren muy pocos casos de acoso en nuestra Universidad.

-¿Se expulsó al joven del colegio mayor?

-No tuvimos que expulsarlo, porque él mismo pidió la salida del colegio mayor. En cuanto fue denunciado, consciente de que la estudiante estaba también en el colegio mayor, al día siguiente dijo que se marchaba. Como la chica está en el colegio y él era estudiante de Medicina, no puede asistir a clase por cumplimiento de la medida que el juez le ha puesto sobre la distancia.

-¿Qué tres objetivos para este mandato le confirmarían que han avanzado?

-Esto es un continuo y cada año hago balance. ¿Qué porcentaje tenemos de interinidad? ¿Estamos cumpliendo el porcentaje que nos marca Europa máximo del 8%? Ese tiene que ser un objetivo permanente, tenemos más personas, pero hay que seguir con las convocatorias para que el número de interinos vuelva al porcentaje que marca Europa. En infraestructuras, si en un año no hemos sido capaces, por ejemplo, de sacar a concurso la obra del Vial, diré que esto no está avanzando. En un año hay que ponerse el reto de sacar esa obra a concurso, porque si no la empezamos, no la acabamos. Y en las empresas, lo mismo, si no avanzamos en el número de convenios, la inversión en transferencia... Hay indicadores que nos irán diciendo si vamos mejorando, las cosas hay que medirlas y cuantificarlas. Soy matemático.