El alcalde de Córdoba, sobre el atentado en EEUU y la guerra: "Que todas las batallas sean de flores"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado su preocupación por las guerras y la violencia política este domingo, antes del inicio de la Batalla de las Flores, y ha lanzado un mensaje de paz: "Que todas las batallas que tengamos sean de flores".

"Estamos en un mundo que desgraciadamente tiene guerras importantes abiertas. Una en Europa, guerras en Oriente Medio. Con violencia política, como hemos comprobado también esta madrugada en Estados Unidos, con un tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, con el presidente Trump y todo el Gobierno de los Estados Unidos presente", ha lamentado el primer edil de la ciudad.

Bellido, que ha mostrado su preocupación por los últimas noticias llegadas del otro lado del Atlántico, ha querido reivindicar a Córdoba como ciudad de diálogo. Y ha puesto de ejemplo la celebración que ha tenido lugar este domingo: "Hoy es un día especial porque estamos en una batalla que es de flores. En Córdoba nos reunimos a pelearnos pero lanzándonos claveles, decenas de miles".

Una de las carrozas de la Batalla de las Flores, ante el palco de autoridades. / Manuel Murillo

"Es un día muy especial para recordar ese mensaje desde Córdoba a todo el mundo, ya que somos una de las ciudades Patrimonio de la Humanidad", ha añadido, recordando que "somos también ya ciudad de la paz, como acordamos en el último pleno".

Por eso, el alcalde, antes de subir al palco ubicado en el paseo de la Victoria para ver el desfile de carrozas, ha insistido en la importancia para la humanidad de "que todas las batallas que tengamos sean de flores, que las diferencias las resolvamos con diálogo, nunca con violencia, y menos con guerra".