Arte antiguo
La 'Afrodita agachada' de Córdoba: una joya excepcional en Europa escondida en el Museo Arqueológico
Solo se conservan cuatro ejemplares de esta copia de un original griego que muestra a la diosa del amor en un instante íntimo
Entre las salas del Museo Arqueológico de Córdoba se conserva una de las esculturas más singulares halladas en la ciudad: la Afrodita agachada, una representación de la diosa del amor en un instante íntimo y cotidiano.
Se trata de una copia romana de un original griego fechado hacia el siglo III a.C., de la que apenas se conservan cuatro ejemplares en toda Europa. La pieza cordobesa realizada en mármol blanco de gran calidad procedente de Paros, destaca no solo por su rareza, sino por la exquisitez técnica que refleja el nivel artístico alcanzado en la Córdoba romana.
La escultura muestra a Afrodita completamente desnuda, agachada en el momento de tomar un baño. El gesto, aparentemente sencillo, encierra una escena. La diosa parece recibir agua en la espalda o quizá contemplar su reflejo en la superficie de un estanque. Esta ambigüedad aporta a la obra un carácter íntimo y casi narrativo.
Uno de los aspectos más llamativos es el tratamiento del cuerpo. Los volúmenes están cuidadosamente modelados, con un sutil juego de luces y sombras que aporta profundidad y dinamismo a la figura. Lejos de la rigidez, la postura transmite movimiento, como si la escena estuviera congelada en un instante fugaz.
Hallada en el casco histórico
La pieza fue hallada en la calle del Amparo, en pleno casco histórico de Córdoba, durante una excavación arqueológica. Aunque apareció fragmentada, se conservaba en un estado relativamente completo. Aun así, presenta importantes pérdidas. El rostro está dañado y faltan el brazo izquierdo, parte del derecho y la cabeza del ave que aparece en la base, elemento que servía como soporte estructural.
¿Parte de unas termas?
Gracias a ciertos rasgos estilísticos introducidos por el copista romano, los expertos sitúan su ejecución en época antoniniana, entre los años 138 y 192 d.C. A pesar de que el contexto arqueológico no aportó demasiada información, todo apunta a que la escultura formaba parte de un espacio vinculado al agua, como unas termas o una fuente ornamental. De hecho, el hallazgo de otras esculturas similares en la zona refuerza esta hipótesis.
Más allá de su valor artístico, la Afrodita agachada permite asomarse a la vida cotidiana y al gusto estético de la Córdoba romana, y puede admirarse en el Museo Arqueológico de Córdoba.
Ficha de la obra
- Periodo: 138-192 d.C. (original griego hacia 250 a.C.)
- Material: mármol blanco de grano fino
- Medidas: 89 cm de altura; 40 cm de ancho; cabeza de 33 cm
- Procedencia: calle del Amparo, 5-7 (Córdoba)
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