Vecinos y comerciantes de La Viñuela denuncian que la obra de peatonalización lleva parada "desde antes de Semana Santa"

Las obras de peatonalización de la avenida de La Viñuela, en Córdoba capital, están paradas. Así lo ha podido comprobar este periódico tras varias quejas presentadas por vecinos y comerciantes de la zona, que aseguran que los trabajos están abandonados "desde antes de Semana Santa". De momento, todavía queda un mes para que cumpla la prórroga concedida a la adjudicataria (Obra Civil Cordobesa S.L.) y que vencerá el próximo 24 de mayo.

Lo que puede observarse ahora mismo en la avenida es una obra a medio hacer. Cabe recordar que los trabajos previstos en La Viñuela están encaminados a hacerla plataforma única, después de que se peatonalizara, sin intervención, en el año 2020. Se puede observar que sí se ha ejecutado la reforma de las aceras, como también se han colocado alcorques circulares para los árboles de la avenida, principalmente naranjos. También se han llevado a cabo ya los trabajos de saneamiento, eléctricos y el alcantarillado de la vía.

La zona central

Sin embargo, toda la zona central está sin ejecutar y ahí están los colocados materiales y maquinaria de construcción. Ante esto, lo que denuncian los vecinos es la "suciedad" que se está acumulando y que no se puede limpiar porque gran parte de la calle está vallada. Laura, dueña de la cafetería Samoe, en la misma avenida, se queja de los socavones que se han generado a raíz de la obra y cómo está afectando el hecho de que esté parada y no pueda limpiarse. En este punto, denuncia "malos olores" y "acumulación de naranjas" que no se han podido recoger en la campaña ya finalizada por Sadeco.

Socavón en la parte central de la avenida. / A. J. GONZÁLEZ

La paralización de las obras la confirma también Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC). De Gracia asegura que ha podido hablar con el Ayuntamiento y que se le había trasladado que la obra se iba a retomar el pasado lunes, algo que no ha llegado a ocurrir.

Desde el Ayuntamiento han asegurado a CÓRDOBA que la obra finalizará en el último plazo dado, el 24 de mayo, aunque no han explicado las razones de la paralización de los trabajos.

Suelo levantado en la avenida de la Viñuela. / A. J. GONZÁLEZ

La obra

La intervención que se está llevando a cabo en La Viñuela consiste principalmente en la conversión de esta antigua vía abierta al tráfico rodado y convertida en peatonal en el año 2020 en una plataforma única con abundante presencia de arbolado. Los trabajos dieron comienzo el pasado mes de septiembre e, inicialmente, debían haber concluido este mes de marzo, pero ha habido una ampliación de plazo al haberse visto afectados por el tren de borrascas.

La inversión para esta reforma es de casi 600.000 euros y con ella se pretende conseguir una calle ajardinada donde, además de plataforma única, se colocarán muchos parterres y se plantará un importante número de árboles.