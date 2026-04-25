La Cata del Vino de Montilla-Moriles, que se celebra en la avenida del Alcázar, centra los focos (y los paladares, por qué no decirlo), en una tarde cordobesa que tiene otras dos noticias destacadas. En deportes, analizamos la previa del choque que enfrenta mañana al Córdoba CF con el Sporting de Gijón en El Arcángel. Los blanquiverdes buscarán una nueva victoria que les mantenga con vida el sueño del play off de ascenso. Y, en sucesos, nos hacemos eco de la detención de un hombre que apuñaló a otro en La Torrecilla. El herido fue evacuado al hospital Reina Sofía con heridas en un brazo.

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