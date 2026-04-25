Vecinos y comerciantes de la Viñuela denuncian que la obra de peatonalización lleva parada “desde antes de Semana Santa”, reavivando el malestar en el barrio por el parón de unos trabajos clave. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 25 de abril, en el que también alertamos del cóctel explosivo para los alérgicos en Córdoba, con olivo, gramíneas y calima disparando los síntomas. Además, miramos al deporte, donde Vista Alegre sueña a lo grande con el Coto Córdoba, que arranca la final por el ascenso a Primera FEB.

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