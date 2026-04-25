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La actualidad del sábado 25 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El parón de las obras en la Viñuela, el repunte de las alergias y la ilusión por el ascenso del Coto Córdoba marcan la actualidad de la jornada

Las obras de la Viñuela, paradas.

Las obras de la Viñuela, paradas. / A. J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Vecinos y comerciantes de la Viñuela denuncian que la obra de peatonalización lleva parada “desde antes de Semana Santa”, reavivando el malestar en el barrio por el parón de unos trabajos clave. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 25 de abril, en el que también alertamos del cóctel explosivo para los alérgicos en Córdoba, con olivo, gramíneas y calima disparando los síntomas. Además, miramos al deporte, donde Vista Alegre sueña a lo grande con el Coto Córdoba, que arranca la final por el ascenso a Primera FEB.

Además, destacamos estas otras noticias:

Mayo Festivo

Córdoba ciudad

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