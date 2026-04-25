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Una de las rutas más icónicas de Córdoba tiene 10 kilómetros y termina en un monumento de 13 metros: así es el sendero al Toro de Osborne

Este itinerario lineal de 9,7 kilómetros conecta la ribera del Guadalquivir con la campiña hasta alcanzar uno de los símbolos más reconocibles del paisaje andaluz

Un grupo de ciclistas en la Vía Verde de la Campiña.

Un grupo de ciclistas en la Vía Verde de la Campiña. / A.J. GONZÁLEZ

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Hay una ruta en Córdoba que lleva al senderista hasta uno de los iconos más reconocibles del paisaje nacional. Apenas hay que alejarse unos metros del rumor del Guadalquivir para empezar a ver cómo el paisaje se transforma. En menos de 10 kilómetros la vega urbana queda atrás y la campiña se abre luminosa, mientras en el horizonte emerge una silueta negra grabada en el imaginario cordobés. Es el Toro de Osborne de la Cuesta del Espino, centinela que corona la ruta y convierte este itinerario lineal en algo más que un simple paseo.

La propuesta el sendero SL-A 96 Vía Verde de la Campiña al Mirador del Toro y recorre 9,7 kilómetros en lo que es una transición del bullicio urbano al silencio de los campos de secano. La ruta puede iniciarse desde el polígono de La Torrecilla, por la antigua carretera de Guadalcázar que transcurre en el margen izquierdo del río, o desde la Vía Verde de la Campiña, tras cruzar el túnel de Las Tablas.

toro osborne en la cuesta de los visos

Toro de Osborne, en una imagen de archivo. / JUAN MANUEL VACAS

De la ciudad al campo

Desde los primeros metros, el sendero inicia una subida progresiva hasta enlazar con la vereda de la Canchuela. Conforme ganamos altura, se despliega una panorámica que resume el territorio de Córdoba. Al norte se recorta Sierra Morena como una franja verde oscura, en el centro se extiende el área urbana en la vega del río y hacia el sur domina la campiña. El contraste es evidente.

Vía verde de la Campiña

Dos ciclistas en la Vía verde de la Campiña / A.J.González

El recorrido atraviesa un mosaico de explotaciones agrícolas tradicionales. Entre los elementos más singulares destaca una fuente tradicional, utilizada antiguamente como abrevadero, situada junto a la vereda de la Canchuela, a pocos metros del cruce en el cual la vereda abandona el itinerario. Se trata de un pequeño vestigio del uso ganadero histórico de estos caminos públicos.

El Toro de Osborne, arte y símbolo

En el tramo final emerge la silueta inconfundible del Toro de Osborne de la Cuesta del Espino, instalado en 1974. Con sus 13 metros de altura, esta estructura diseñada por Manuel Prieto Benítez trascendió su función publicitaria para convertirse en icono cultural.

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toro osborne en la cuesta de los visos

El Toro de Osborne de Córdoba. / JUAN MANUEL VACAS

El sendero concluye en la confluencia con la A-4 (kilómetro 417,5), donde el campo abierto se encuentra con una de las principales vías de comunicación del sur peninsular. La ruta es lineal, tiene una dificultad media y puede realizarse en 3 horas y 20 minutos en cualquier estación del año, aunque en verano conviene hacerla temprano o al atardecer.

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