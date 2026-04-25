Política municipal
El PSOE de Córdoba critica el estado "lamentable" de la calle principal del Hospital Reina Sofía
La socialista Isabel Bernal afea que el gobierno municipal no haya reparado la calle San Alberto Magno para los actos del 50 aniversario del centro
La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha criticado al Gobierno municipal del PP que "no se haya dignado" a reparar la calle principal del Hospital Reina Sofía para su 50 aniversario, una vía que cruza el complejo hospitalario y que está en un estado "lamentable, llena de baches y desperfectos" que dificultan el tránsito normalizado por ese tramo.
Bernal ha señalado, en una nota de prensa que la calle San Alberto Magno supone la entrada para casi todos los trabajadores y usuarios del hospital y que, además, da paso a la entrada al parking.
"En este mes de abril se han realizado diferentes actos para conmemorar el 50 aniversario de la inauguración del Hospital Reina Sofía y el Partido Popular que gobierna el Ayuntamiento debía haber tenido reparada la principal calle de acceso al hospital para estas fechas", ha reprochado la socialista, que ha agregado que "no sólo debía haberla reparado por el aniversario, sino por el perjuicio que supone que el firme no esté en buenas condiciones".
"Desde el PSOE ya hemos reclamado en varias ocasiones la situación de esta calle, que es muy transitada por autobuses, ambulancias y otros vehículos que acceden al hospital", ha advertido, al tiempo que ha exigido "al Gobierno de Bellido que responda con agilidad a las cuestiones de Córdoba que son urgentes y provocan un perjuicio destacado para la ciudadanía, como es el caso del asfaltado de la calle San Alberto Magno", ha afirmado Isabel Bernal, que ha destacado la "falta de sensibilidad y soluciones del PP" con espacios "especialmente necesarios".
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