Una nueva concentración en Córdoba reclama "investigar con rigor y celeridad" el crimen machista de Tulia

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha vuelto a concentrarse este sábado, como cada día 25 de cada mes, esta vez en la plaza de Hiroshima y Nagasaki, para lanzar un nuevo "basta ya" contra la violencia machista, en un acto especialmente marcado por el reciente asesinato de Tulia en el barrio de la Fuensanta, que ha generado una profunda conmoción en la ciudad. Las asistentes reclaman investigar "con rigor y celeridad" este crimen, ocurrido en el número 1 del pasaje Virgen de Luna el pasado 13 de abril.

La convocatoria, celebrada a las 18.45 horas, ha servido para canalizar la rabia y el dolor tras este último crimen, que eleva a más de 1.300 las mujeres asesinadas desde 2003 en España. Durante la concentración, las participantes han recordado a Tulia y han insistido en la necesidad de no normalizar esta violencia, reclamando una respuesta firme desde todos los ámbitos, además de pedir que se investigue "con rigor y celeridad" este suceso.

"Hoy no es un día más", han señalado, recordando a todas las víctimas, y subrayando que "no son cifras, no son casos aislados: son mujeres con nombre, con historia, con sueños que nunca deberían haber sido truncados".

"Cada mujer asesinada es un fracaso colectivo"

El colectivo ha incidido en la gravedad estructural de esta violencia y en la necesidad de actuar de forma colectiva. "Duele, indigna y también obliga", han afirmado, apelando a no mirar hacia otro lado, a cuestionar los silencios y a exigir compromiso real. "Cada mujer asesinada es un fracaso colectivo", han insistido.

Concentración antes de sumarse a la manifestación contras las guerras. / Víctor Castro

El recuerdo de Tulia ha estado presente en todo momento en una concentración que ha vuelto a evidenciar la urgencia de actuar frente a la violencia machista. "La memoria de Tulia y el derecho de todas a vivir sin miedo nos mueve", han afirmado.

Denuncian los contenidos que "fomentan las agresiones"

Han aprovechado para denunciar el auge del negacionismo y de nuevas formas de violencia, especialmente en el entorno digital. La plataforma ha alertado de la proliferación de contenidos que fomentan la agresión sexual y de espacios organizados en los que se legitima la violencia contra las mujeres. Han denunciado que algún grupo se hace llamar, literalmente "Academia de violadores" y "esto no es provocación, no es humor, no es opinión: es apología de la violencia", han advertido, señalando que existen grupos con miles de integrantes que comparten material de agresiones y promueven prácticas delictivas.

En este sentido, han alertado de que "la violencia digital no es cosa de unos pocos", sino una realidad extendida que contribuye a perpetuar la desigualdad y el miedo. "La violencia sobre nuestros cuerpos nos genera miedo, perpetúa la desigualdad y pone en riesgo nuestra vida y la integridad de todas", han señalado, incidiendo en que estas dinámicas representan "la máxima expresión de brutalidad" de la violencia machista.

El colectivo también ha ampliado el foco hacia otros contextos, como los conflictos bélicos, donde -según han recordado- el cuerpo de las mujeres se convierte en "campo de batalla", o el ámbito sanitario, donde han denunciado situaciones de abuso y una falta histórica de atención específica a la salud femenina. Todo ello, han insistido, "forma parte de un mismo sistema de violencia estructural" que debe ser abordado de manera integral.

Concentración antes de sumarse a la manifestación contras las guerras. / Víctor Castro

"La violencia machista es una guerra contra las mujeres"

Además, la Plataforma ha querido vincular esta movilización con una denuncia más amplia, al considerar que "la violencia machista es una guerra contra las mujeres". Por ello, tras finalizar la concentración, las asistentes se han sumado en bloque a la manifestación No a la guerra, uniendo ambas reivindicaciones en una misma jornada de protesta.

Finalmente, el colectivo ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para implicarse activamente en la erradicación de esta violencia. "Denunciar es fundamental y romper el silencio es una forma de proteger", han señalado, insistiendo en la necesidad de una respuesta colectiva firme. "Cuando una mujer dice no, es no, sin matices, sin excepciones", han concluido.