El mercadillo de El Arenal volverá a trasladarse este domingo a la avenida de las Lonjas

La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) informó este sábado que el mercadillo dominical de El Arenal cambiará eventualmente su ubicación este domingo 26 de abril a causa del partido de fútbol entre el Córdoba CF y el Sporting de Gijón (14.00 horas), instalándose en la avenida de las Lonjas (junto a Mercacórdoba).

Este traslado viene motivado por la coincidencia con el encuentro que se disputará en el Estadio Municipal Bahrain Victorious Nuevo Arcángel a las 14:00 horas entre el Córdoba C.F. y el Sporting de Gijón. La medida adoptada por la junta de gobierno local se deriva de la necesidad de garantizar la gestión de la circulación y la seguridad en los accesos al estadio, evitando riesgo de colapso vial y obstaculizando posibles intervenciones de emergencia, según informe de la Policía Local, se suma a la ya decretada hace una semana por la celebración del Rally Andalucía Sierra Morena. Asimismo, según informó el propio Ayuntamiento de Córdoba, los aficionados del Córdoba CF que acudan al estadio municipal podrán aparcar sus vehículos en El Arenal, tal y como vienen haciéndolo habitualmente, a pesar de que ya se se están realizando las primeras instalaciones de la Feria de Mayo.

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El de El Arenal es el mercadillo más extenso y popular de los que semanalmente se celebran en Córdoba capital, instalándose cada domingo entre las 09.00 y las 14.00 horas en el recinto ferial de la ciudad, salvo los traslados que se producen cuando en este espacio se organizan actos singulares de ocio o coincide en horario con la celebración de algún partido del Córdoba CF.