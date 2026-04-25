Una manifestación recorre Córdoba para decir 'No a la guerra' y pedir "gastos militares para inversiones sociales"

Más de medio centenar de organizaciones y colectivos sociales, junto a decenas de ciudadanos a título individual, han salido este sábado a las calles de Córdoba para participar en la manifestación convocada bajo el lema No a la guerra, una movilización que ha recorrido el centro de la ciudad para expresar el rechazo a la escalada de conflictos a nivel internacional.

La marcha, que ha partido a las 19.30 horas desde la plaza de Hiroshima y Nagasaki, ha avanzado hasta la plaza de la Corredera en un ambiente reivindicativo en el que han participado sindicatos, asociaciones vecinales, colectivos sociales y ciudadanos, respaldados también por el Consejo del Movimiento Ciudadano, que ya había llamado previamente a la participación.

En defensa de los civiles y de la lucha social

Durante el recorrido, los participantes han coreado consignas y portado pancartas con mensajes como "atacar a civiles es crimen de guerra" o "gastos militares para inversiones sociales", reflejando el rechazo tanto a la violencia como al incremento del gasto en defensa frente a las políticas sociales.

Parte de los colectivos y partidos que se han sumado a la manifestación. / AJ González

Los asistentes han reivindicado la necesidad de "primar la defensa de la paz, el diálogo y el respeto" frente a lo que consideran una "espiral de violencia global". El manifiesto leído al término de la movilización ha denunciado el actual contexto internacional, al que califica como un escenario de "guerra permanente", señalando conflictos como los de Oriente Próximo, Ucrania o distintas intervenciones en África y América Latina.

La "ley del más fuerte" contra el derecho internacional

Según los convocantes, esta situación consolida una "ley del más fuerte que vulnera el derecho internacional y los derechos humanos". Asimismo, el documento ha puesto el foco en el impacto de los conflictos en la vida cotidiana, alertando de la relación entre el aumento del gasto militar y el deterioro de las condiciones de vida, con efectos como el encarecimiento del coste de la vida o los recortes en servicios públicos.

"La guerra se está extendiendo como la única forma de resolución de conflictos, y esto va de la mano con el auge de la extrema derecha, la persecución de personas migrantes y el negacionismo climático", recoge el manifiesto.

Propuesta de paz "en positivo"

La movilización ha planteado además una propuesta "de paz en positivo", articulada en torno a cinco ejes: la defensa de los derechos humanos, el feminismo, la soberanía alimentaria y energética, la lucha contra la emergencia climática y la justicia social, reclamando que los recursos públicos se destinen a políticas sociales en lugar de a la guerra.

Pancartas de los asistentes. / A. J. González

Antes del inicio de la manifestación, la misma plaza de Hiroshima y Nagasaki ha acogido una concentración contra la violencia machista convocada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia contra las Mujeres, cuyos participantes se han sumado posteriormente a la marcha, reforzando el vínculo entre ambas reivindicaciones.