José María Bellido reivindica en Croacia "el liderazgo de Córdoba" en gestión de cascos históricos

Córdoba ha reforzado su papel como referente internacional en la gestión de centros históricos tras la celebración de la 64ª reunión del consejo de administración de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, un encuentro que ha tenido lugar en Dubrovnik y en el que la ciudad ha ejercido el mando debido a la ausencia del presidente, el alcalde de Quebec, cuyo mandato está próximo a finalizar.

La reunión ha congregado a representantes de una red que agrupa a alrededor de 110 ciudades de todo el mundo con conjuntos históricos declarados Patrimonio de la Humanidad, entre ellas Quebec, San Antonio, Brujas o Angra do Heroísmo. Un foro internacional en el que Córdoba ha vuelto a ocupar un papel destacado por su trayectoria en la conservación y gestión de su casco histórico.

Según ha explicado el alcalde tras el encuentro, la sesión ha abordado tanto cuestiones internas de la organización como los principales retos de futuro de estas ciudades. En este sentido, ha señalado que "estamos liderando en el mundo las políticas en cuanto a la gestión de cascos históricos, de centros históricos, de conjuntos históricos protegidos", subrayando el papel de Córdoba dentro de esta red internacional.

Debate sobre los grandes desafíos

El encuentro ha tratado asuntos internos como el estado de cuentas, los presupuestos y las próximas acciones de la organización, pero también ha puesto el foco en los grandes desafíos compartidos, especialmente la gestión del turismo, la movilidad y la calidad de vida en los centros históricos. En este sentido, se ha insistido en avanzar hacia un modelo que combine la conservación patrimonial con la habitabilidad de estos espacios.

El alcalde ha explicado que el trabajo se centra en lo que han denominado “nuevo proceso urbano”, que amplía el enfoque tradicional de la conservación para incorporar la vida cotidiana en los conjuntos históricos. "No solo hablamos de conservación patrimonial, sino de la habitabilidad de nuestras ciudades", ha señalado, en referencia a este cambio de enfoque.

La presión turñistica, en el foco

La reunión, celebrada en Dubrovnik, ha puesto de relieve la diversidad de situaciones entre las ciudades participantes, desde aquellas con alta presión turística hasta otras en pleno crecimiento. En este contexto, el alcalde ha subrayado la importancia de compartir experiencias y soluciones, así como de trabajar con datos objetivos que permitan medir fenómenos como el turismo, la vivienda o la evolución demográfica.

De cara al congreso de Marrakech, la organización trabaja en la definición de una hoja de ruta común basada en principios compartidos entre todas las ciudades patrimonio, con el objetivo de reforzar la cooperación técnica y política.

Finalmente, el alcalde ha destacado el papel de Córdoba dentro de la red, asegurando que "Córdoba es una ciudad top", en referencia al posicionamiento internacional de la ciudad en la gestión del patrimonio. Ha insistido además en que este liderazgo es fruto de un trabajo sostenido durante décadas y del compromiso de toda la sociedad cordobesa.