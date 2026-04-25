Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 25 de abril de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Música
Concierto de Víctor Manuel
Víctor Manuel regresa a los escenarios con su nueva gira Solo a solas conmigo, una propuesta que invita a la reflexión sobre la realidad actual frente al conformismo y el aislamiento social. Localidades: de 28 a 80€
CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.
Gran Capitán, 3.
20.00 horas.
Música
Espectáculo ‘Las guerreras K-pop’
Espectáculo musical y familiar inspirado en el fenómeno global del K-POP. La trama sigue a un grupo de jóvenes que, a través de ritmo y coreografías, superan retos aprendiendo valores fundamentales como la amistad, el esfuerzo y la diversidad. Localidades: de 12 a 25€.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Menéndez Pidal, 1.
21.00 horas.
Cultura en red
Actuación de Raíces flamencas
En la celebración del Día Vecinal del Distrito Norte Sierra, el grupo ofrecerá un espectáculo cercano y festivo que combina cante, baile, guitarra y percusión. El elenco está formado por Miguel A. Alcobendas, El Claus, Antonio Caballero, Samuel Raya y María José Obregón.
CÓRDOBA. Centro Cívico Norte.
Avenida Cruz de Juárez, s/n.
14.00 horas.
Música
Concierto lírico de Primavera
El Teatro Cómico Principal albergará un íntimo y emotivo concierto lírico protagonizado por la soprano Juana Cruz y la pianista Eteri Bochorishvili.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales, s/n.
19.30 horas.
Música
Concierto de Chica Sobresalto
La nueva gira de la artista navarra está diseñada para sacudir el suelo bajo nuestros pies. Junto a toda su banda y en un formato eléctrico, la artista revela las primeras fechas de la gira de presentación de Información sísmica, un recorrido que abarcará el país a partir de febrero de 2026.
CÓRDOBA. Sala Impala.
Chinales, 64.
20.45 horas.
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