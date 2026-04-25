Las familias del alumnado con necesidades especiales se manifiestan en Córdoba: "La educación inclusiva no es un favor"

El Movimiento de Familias Andaluzas por los Derechos del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo NEAE se ha manifestado este domingo en Córdoba para reclamar a la Junta de Andalucía "medidas urgentes que garanticen una educación inclusiva real" en las aulas públicas.

La movilización ha comenzado a las 12.00 horas en la Diputación de Córdoba, desde donde ha partido el recorrido por la avenida Ronda de los Tejares, ha continuado por calle Cruz Conde, Plaza de las Tendillas, calle Claudio Marcelo y calle Capitulares, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto.

Durante la protesta, las familias han denunciado que, aunque el alumnado NEAE cuenta con derechos reconocidos por la legislación estatal y autonómica, consideran que esos derechos no se están materializando de forma efectiva en los centros educativos. En el manifiesto, las familias sostienen que "la educación inclusiva no es un favor: es un derecho" y advierten de que, cuando un derecho no se cumple en la práctica, "deja de ser un derecho y se convierte en una promesa vacía".

Salida desde la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

Entre las principales reivindicaciones, el movimiento reclama la reducción de ratios en las aulas ordinarias, el establecimiento de ratios específicas para profesionales de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Personal Técnico de Integración Social, así como el cumplimiento de los ratios de orientadores. También exigen formación obligatoria y continua en NEAE para profesorado y técnicos, una regulación pública del apoyo individualizado en el aula y una intervención inmediata en situaciones de acoso escolar que afecten a este alumnado.

Las familias también han alertado de "la falta de recursos humanos y materiales, de la sobrecarga de los profesionales especializados y de la escasez de alternativas formativas para adolescentes con necesidades específicas de apoyo educativo". En este sentido, reclaman paralizar la eliminación de la Formación Profesional Básica específica y ampliar las opciones disponibles para este alumnado.

Otra de las demandas recogidas en el manifiesto es la presencia de personal sanitario estructurado y fijo en los centros educativos andaluces, como enfermeros, enfermeras y fisioterapeutas, para atender al alumnado que lo necesite durante la jornada lectiva. Las familias piden además que se garantice personal cualificado en excursiones y actividades complementarias.

El Movimiento de Familias Andaluzas por los Derechos del Alumnado NEAE ha exigido a la administración "claridad, plazos públicos y garantías reales", al considerar que sus hijos e hijas no pueden ser víctimas de vacíos administrativos ni de promesas sin fecha. Las familias han insistido en que no piden privilegios, sino el cumplimiento de la ley, y han anunciado que seguirán organizándose y movilizándose "hasta que la inclusión deje de ser un eslogan y se convierta en una realidad en todas las aulas públicas".