Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 25 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 26 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Dolores Arjona Quintero
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Mercedes Martínez Padilla
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Rafael Trenas Tena
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Joaquín Vázquez Urbano
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Carmen García Rodríguez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Fernando Aceituno Martínez
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Estrella Castro Álvarez
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafaela García Serrano
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
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