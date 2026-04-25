Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación contra la guerraCCFCata del VinoAlergiasApuñalamientoFiesta PrimaveraSuspensión rejonesRomería P. GenilSenderismo
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 25 de abril

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 26 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Dolores Arjona Quintero

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Mercedes Martínez Padilla

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Rafael Trenas Tena

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Joaquín Vázquez Urbano

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Carmen García Rodríguez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Fernando Aceituno Martínez

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Estrella Castro Álvarez

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafaela García Serrano

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Córdoba: una dana se lleva el buen tiempo a su paso por la provincia
  2. Una de las rutas más icónicas de Córdoba tiene 10 kilómetros y termina en un monumento de 13 metros: así es el sendero al Toro de Osborne
  3. Kiabi y New Yorker abren por primera vez en Córdoba en el centro comercial La Sierra
  4. Lidl obtiene licencia para abrir un nuevo supermercado en Córdoba
  5. El restaurante Las Camachas de Montilla pide que cesen los comentarios ofensivos por recibir a Juanma Moreno
  6. Deza, el supermercado mejor valorado de Andalucía y entre los líderes nacionales en reputación online
  7. La obra para conectar el polígono de Las Quemadas en Córdoba con la A-4 empezará en septiembre
  8. La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón en Córdoba con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar

Los fallecidos en Córdoba el sábado 25 de abril

Una manifestación recorre Córdoba para decir 'No a la guerra' y pedir "gastos militares para inversiones sociales"

Una manifestación recorre Córdoba para decir 'No a la guerra' y pedir "gastos militares para inversiones sociales"

Una nueva concentración en Córdoba reclama "investigar con rigor y celeridad" el crimen machista de Tulia

Una nueva concentración en Córdoba reclama "investigar con rigor y celeridad" el crimen machista de Tulia

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Lluvia sí… de vino, en el sábado de la Cata 2026 en Córdoba: “Todos están buenos, y con una tapa mejor”

Lluvia sí… de vino, en el sábado de la Cata 2026 en Córdoba: “Todos están buenos, y con una tapa mejor”

Aucorsa se alía con Google Maps: los cordobeses podrán ver en tiempo real la ubicación de los autobuses en su teléfono móvil

Aucorsa se alía con Google Maps: los cordobeses podrán ver en tiempo real la ubicación de los autobuses en su teléfono móvil

El mercadillo de El Arenal volverá a trasladarse este domingo a la avenida de las Lonjas

El mercadillo de El Arenal volverá a trasladarse este domingo a la avenida de las Lonjas

José María Bellido reivindica en Croacia "el liderazgo de Córdoba" en gestión de cascos históricos

José María Bellido reivindica en Croacia "el liderazgo de Córdoba" en gestión de cascos históricos
Tracking Pixel Contents