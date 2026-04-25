Los fallecidos en Córdoba el sábado 25 de abril

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 26 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Dolores Arjona Quintero

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Mercedes Martínez Padilla

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Rafael Trenas Tena

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Joaquín Vázquez Urbano

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Carmen García Rodríguez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Fernando Aceituno Martínez

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Estrella Castro Álvarez

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafaela García Serrano

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La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.