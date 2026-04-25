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Detenido un hombre tras apuñalar a otro en el polígono de la Torrecilla de Córdoba

El herido ha sido evacuado al Hospital Reina Sofía por las heridas sufridas en el brazo

Imagen de archivo de la calle donde ha tenido lugar el incidente.

Imagen de archivo de la calle donde ha tenido lugar el incidente. / SÁNCHEZ MORENO

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Un hombre ha sido detenido tras apuñalar a otro en la mañana de este sábado en el polígono de la Torrecilla de Córdoba después una discusión, según han informado fuentes de la Policía Nacional.

El incidente ha tenido lugar en la calle Ingeniero Juan de la Cierva en torno a las 11.40 horas.

Según las mismas fuentes, se ha producido una riña entre ambos. Durante ella, uno de los varones ha sacado un cuchillo y ha apuñalado en el brazo al otro.

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El herido ha tenido que ser evacuado al Hospital Reina Sofía en ambulancia, sin que hasta el momento haya trascendido su estado de salud.

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