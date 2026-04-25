Hacemos Córdoba reclama que vuelva a reunirse la Mesa del Botellón

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado que “llegamos un año más al mayo festivo y no se ha hecho absolutamente nada” en materia de prevención y alternativas al botellón, pese a los compromisos anunciados por el equipo de gobierno tras los graves hechos ocurridos en 2025, cuando el apuñalamiento de un joven en El Arenal motivó la creación de una mesa específica para abordar esta problemática.

Más de un año

Desde la coalición de izquierdas recuerdan que la Mesa del Botellón lleva sin reunirse desde febrero de 2025, lo que supone “más de un año de absoluta parálisis de un órgano que se presentó como clave para dar respuesta a un problema social y de convivencia que requiere trabajo continuado y medidas reales”.

Hacemos Córdoba critica que el gobierno municipal haya dejado caer este espacio de coordinación, en el que participan las delegaciones de Juventud, Educación, Salud Pública y Fiestas y Tradiciones, y que tenía como finalidad impulsar alternativas de ocio saludables, campañas de concienciación y actuaciones preventivas en centros educativos y redes sociales.

“La realidad es que no se ha desarrollado ni una sola medida efectiva, ni campañas visibles, ni propuestas de ocio alternativo para la juventud”, señalan desde el grupo municipal, que acusa al alcalde de “gobernar a golpe de titular sin seguimiento ni compromiso real con los problemas de la ciudad”.

Preocupación

La coalición advierte además de la especial “preocupación” por el inicio del mayo festivo cordobés, un periodo de gran actividad social en el que el fenómeno del botellón se intensifica. “Comienzan todas las fiestas sin que el Ayuntamiento haya hecho absolutamente nada, ni en prevención, ni en educación, ni en ofrecer alternativas de ocio”, denuncian.

Asimismo, señalan que el Ayuntamiento anunció en su momento campañas informativas sobre limpieza, reciclaje y consumo de alcohol, así como actividades formativas en centros educativosy redes sociales, pero “ninguna de estas iniciativas se ha llegadoa materializar”.

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Hacemos Córdoba exige la “reactivación inmediata” de la Mesa del Botellón y la puesta en marcha urgentede medidas “reales y eficaces”. “No se puede seguir ignorando un problema que afecta a la convivencia y a la juventud de nuestra ciudad”, concluyen.