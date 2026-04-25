El centro de salud de Córdoba que esconde un sarcófago romano bajo sus cimientos

Consultas, diagnósticos y un sarcófago romano bajo el suelo. En Córdoba, la historia también pasa por el médico. Bajo el actual centro de salud de la calle Lucano, inaugurado en 2007, se conservan restos arqueológicos que obligaron a replantear por completo el proyecto original del edificio. Lo que iba a ser una obra relativamente sencilla terminó convirtiéndose en una intervención marcada por la historia.

En ese mismo solar se encontraba anteriormente un cine. Al comenzar las obras del ambulatorio apareció un hallazgo inesperado: estructuras funerarias de época tardoantigua que cambiaron el rumbo de la construcción.

Un sarcófago oculto

Entre los restos documentados destaca una mensa o triclinio, propios de los comedores romanos. Bajo ella, los arqueólogos localizaron un sarcófago de plomo. Estas mensae estaban asociadas a rituales funerarios y banquetes conmemorativos, lo que sugiere que la zona tuvo un uso vinculado a prácticas funerarias.

No fue el único descubrimiento de este tipo en la ciudad. En la Ronda del Marrubial se excavó otra mensa, en este caso con forma semicircular y una estructura similar al opus signinum, un material muy utilizado en la construcción romana. Con el paso del tiempo, ya en época califal, esta segunda estructura fue reutilizada como pavimento, reflejando cómo cada etapa histórica de Córdoba ha aprovechado y transformado los restos de las anteriores.

Del Imperio romano al día a día

Donde hay consultas médicas, salas de espera y tránsito constante de pacientes, se conservan huellas de una Córdoba muy distinta. Espacios que en su día estuvieron ligados a la muerte y al recuerdo forman parte ahora de la vida cotidiana.

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Centro de salud Lucano en Córdoba. / CÓRDOBA

Como ocurre en otros puntos de la ciudad, Córdoba sigue demostrando que su historia no solo se encuentra en museos o grandes monumentos, sino también en lugares inesperados, donde pasado y presente conviven.