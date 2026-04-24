La VPO de segunda mano en Córdoba se vende por el triple de su precio original.

Gran parte del mercado de la vivienda protegida (VPO) de segunda mano en Córdoba se vende muy por encima del precio original por el que fue adquirida. En algunos casos, esa subida es ya del triple. Lo confirma a Diario CÓRDOBA José Vaquero, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), que pone de ejemplo un piso de tres dormitorios con trastero y cochera en Arroyo del Moro. Allí, una VPO de segunda mano se puede estar vendiendo ahora por unos 260.000 euros, precio que es mayor si se le han introducido algunas mejoras. Ese mismo piso, construido y vendido entre los años 2000 y 2005 (en pleno boom inmobiliario), costaba entre 90.000 y 115.000 euros.

Esta misma semana, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que, entre otras cosas, blinda la VPO que reciba fondos estatales, de forma que no podrá descalificarse pasados unos años y, por lo tanto, no podrá comercializarse con ella. También se establece que las nuevas VPO financiadas con este plan estarán principalmente destinadas al alquiler asequible, con el precio máximo topado a 900 euros.

¿Ya no se puede revender una VPO?

Esto no quiere decir que la VPO que ya está construida o que se está construyendo no se vaya a poder revender, sino que la medida se aplicará a aquella vivienda protegida que empiece a ejecutarse y se haga con fondos de este plan estatal. Un plan, en este caso, dotado de 7.000 millones de euros, de los que 1.197 millones son para Andalucía (aunque el Gobierno autonómico debe asumir el 40% de dicha financiación, es decir, unos 479 millones de euros, seis veces más de lo que se asigna en estos momentos a estas políticas).

¿Cuándo puede revenderse una VPO en Córdoba o ponerla en alquiler?

Existen tres tipos de VPO. Por un lado, la de régimen especial, que es la destinada a las personas con ingresos más bajos y la que más complicada tiene su reventa, pues existe mucho más control, y, además, es la que más tarda en perder la condición de protegida: 50 años. Luego está la VPO de régimen general, que engloba a la gran mayoría de viviendas protegidas que hay en Córdoba. Deja de ser VPO a los 30 años, pero se puede vender antes con ciertas condiciones. Y, por último, la de régimen autonómico, que se puede descalificar cuando pasan entre 12 y 15 años, dependiendo de varias cosas. También se puede vender o alquilar antes.

José Vaquero explica a este periódico que, a grandes rasgos, con una VPO se puede comercializar a los diez años de su adquisición. En los primeros diez años, hacer esto está muy limitado a ciertas situaciones (se ha pasado a ser familia numerosa y se precisa de una vivienda más grande o se ha conseguido un destino laboral lejos de la vivienda) y hay que justificarlo ante la administración. Pasados esos diez años, hay vía libre para poner la vivienda en el mercado, pero seguirá considerándose VPO hasta que se descalifique. Por lo tanto, el comprador debe tener una serie de requisitos (no contar con otra vivienda, estar dentro de unos límites del Iprem...).

Además, el precio de la VPO de segunda mano está limitado. Esa limitación la pone, en el caso de Córdoba, la Junta de Andalucía. Es provincial y va por módulos, que, además, se actualizan de forma periódica. Lo que ocurre ahora con esos módulos, señala el presidente de Asaicor, es que "están casi por encima del precio de venta de mercado en Córdoba", después de haber estado muchos años por debajo. Eso deriva en el ejemplo que abre la información, que un piso de VPO de segunda mano pueda venderse ahora por el triple de lo que costó cuando fue entregado.