Vandalizan el Puente Romano de Córdoba con numerosas pintadas de origen desconocido

El Puente Romano de Córdoba sufrió ayer jueves un acto de vandalismo con numerosas pintadas repartidas a lo largo de casi todo su recorrido.

Los grafitis están realizados en color negro y de origen desconocido, han aparecido en el pretil de la Puerta del Puente y también en varios puntos intermedios, incluidos los miradores. Entre las inscripciones se leen nombres como Youssef Hacha, referencias como Rif (región de Marruecos) y alusiones vinculadas al KAC Kénitra, como Helalaa Boys o Sl[a]a Kenitra. También figura la palabra Firdaouss (paraíso en árabe), además de formas geométricas y caras sonrientes.

Pintadas en el Puente Romano. / A.J. González

Cabe recordar que este enclave forma parte del Casco Histórico de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

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Desde la empresa municipal Sadeco indican que la limpieza de las pintadas está prevista a primera hora de la tarde de este viernes.