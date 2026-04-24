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Vandalizan el Puente Romano de Córdoba con numerosas pintadas de origen desconocido

Sadeco trabaja para limpiar los grafitis que están presentes en prácticamente todo el recorrido

El Puente Romano aparece lleno de pintadas

El Puente Romano aparece lleno de pintadas

A.J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

El Puente Romano de Córdoba sufrió ayer jueves un acto de vandalismo con numerosas pintadas repartidas a lo largo de casi todo su recorrido.

Los grafitis están realizados en color negro y de origen desconocido, han aparecido en el pretil de la Puerta del Puente y también en varios puntos intermedios, incluidos los miradores. Entre las inscripciones se leen nombres como Youssef Hacha, referencias como Rif (región de Marruecos) y alusiones vinculadas al KAC Kénitra, como Helalaa Boys o Sl[a]a Kenitra. También figura la palabra Firdaouss (paraíso en árabe), además de formas geométricas y caras sonrientes.

Pintadas en el Puente Romano.

Pintadas en el Puente Romano. / A.J. González

Cabe recordar que este enclave forma parte del Casco Histórico de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

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Desde la empresa municipal Sadeco indican que la limpieza de las pintadas está prevista a primera hora de la tarde de este viernes.

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