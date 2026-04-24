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Urbanismo dará licencia para que pueda comenzar la construcción de 30 VPO en San Rafael de la Albaida

Vimcorsa ha licitado el contrato para la construcción de las 30 viviendas de VPO en el barrio de San Rafael de la Albaida, con un presupuesto cercano a los 4,3 millones de euros

Recreación de las futuras viviendas de VPO en San Rafael de la Albaida publicada por Vimcorsa.

Recreación de las futuras viviendas de VPO en San Rafael de la Albaida publicada por Vimcorsa. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba dará la semana que viene los permisos necesarios para que se puedan iniciar las obras de las 30 viviendas de protección oficial (VPO) que Vimcorsa construirá en el barrio de San Rafael de la Albaida. En concreto, son dos licencias distintas porque se trata de dos promociones de 15 viviendas cada una.

Esta misma semana, Vimcorsa Vimcorsa ha sacado a licitación el contrato para la construcción de esas 30 viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de San Rafael de la Albaida. El valor estimado del contrato roza los 4,3 millones de euros y las empresas interesadas en hacerse con él podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de mayo. Una vez adjudicados, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 21 meses. El contar con la licencia ya permitirá que las obras puedan comenzar una vez adjudicadas sin más demoras.

Las viviendas y su localización

Las viviendas se repartirán en dos promociones, de 15 pisos cada una, y se localizarán en las parcelas R1 y R2 del plan San Rafael de la Albaida Sur. En concreto, el solar donde se levantarán ambas promociones se sitúa detrás del supermercado Lidl localizado en la glorieta María de Maeztu, entre las calles Movimiento Vecinal y Librero Rogelio Luque.

Los patios de San Rafael de la Albaida

Imagen de archivo de viviendas en San Rafael de la Albaida. / CÓRDOBA

Se levantarán 30 viviendas, 30 aparcamientos y 30 trasteros, divididos en dos promociones de características similares. En este caso, el contrato se divide en dos lotes, uno por promoción, y cada uno roza los dos millones de euros por separado. Lo que no tienen estos residenciales son zonas comunes al uso, entendiéndose por zonas comunes partes ajardinadas y piscina.

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Características de las viviendas

En ambos casos, las 15 viviendas se repartirán en dos portales, uno con nueve pisos y otro con seis, distribuidos en planta baja, primera y segunda. Las viviendas irán desde los 60 metros cuadrados a algo más de 73, dependiendo de las estancias. En este caso, habrá viviendas con dos dormitorios y otras con tres, y todas tendrán dos baños. Contarán con climatización centralizada, aerotermia, tarima en dormitorios y salones y gres en cocinas y baños.

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