Urbanismo dará licencia para otro bloque con ocho apartamentos turísticos en pleno casco histórico de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba dará licencia la semana que viene para otro bloque de apartamentos turísticos que se ubicará en pleno casco histórico de la ciudad. Según el orden del día de la comisión de licencias, está previsto el conceder calificación ambiental (paso previo a la licencia) para hacer un bloque de apartamentos turísticos de dos llaves (referente a la categoría del establecimiento, como las estrellas en los hoteles) en la calle Conde de Arenales número 18, entre San Andrés y la Fuenseca.

En este caso, se trata de un edificio con siete estudios y un apartamento, cuyo promotor es Grupo Colturi, empresa con sede en Madrid y especializada en la adquisición y explotación de bienes inmuebles para alquiler turístico o de corta estancia. El proyecto corre a cargo de los arquitectos Rafael Castelló y Soledad García.

Placa identificativa de un bloque de apartamentos turísticos. / A. J. GONZÁLEZ

Locales a viviendas

Por otro lado, a la comisión de licencias volverá a ir un buen puñado de autorizaciones para convertir locales en viviendas. En total, son siete los permisos previstos a conceder para este fin, con obras de las que resultarán hasta 12 viviendas. Se localizarán en calles como Alfonso XII, Marte, Don Lope de Sosa o Reyes Católicos.

También Urbanismo otorgará los permisos necesarios para la instalación de ascensores en seis edificios de la ciudad, situados en calles como Carlos III, la avenida de Rabanales, el pasaje Aguilar de la Frontera o la calle Compositor Ramón Medina.