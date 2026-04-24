Urbanismo aprueba la contratación de las obras del futuro parque Chinales-Mirabueno de Córdoba

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobará la semana que viene el expediente para poder contratar las obras del futuro parque Chinales-Mirabueno, que formará parte del anillo verde de la ciudad. Este futuro parque de Chinales-Mirabueno ocupará una extensión de 5,34 hectáreas delimitadas al norte por la ronda Norte de la ciudad y al sur por el trazado del canal del Guadalmellato, actuando ambas infraestructuras de contenedores de este espacio público.

Según consta en la documentación que va al consejo rector, el objetivo es poder ejecutar las obras de la primera fase “a la mayor brevedad posible” para “devolver el espacio urbano a un adecuado estado para su uso y disfrute por la población”.

Son casi 2,6 millones de euros los que costarán las obras de esta zona verde, a ejecutar entre este año y el que viene con un plazo de ejecución de las mismas de nueve meses.

Anillo verde de Córdoba. / Ramón Azañón

Zona de esparcimiento

Cuando el alcalde de Córdoba, José María Bellido, presentó el proyecto en 2023 explicó que el parque Chinales-Mirabueno dará servicio como espacio de esparcimiento a vecinos de Mirabueno, Chinales o El Naranjo.

El anillo verde de Córdoba

El cierre del anillo verde de Córdoba, una red de parques que rodea a toda la ciudad, es uno de los proyectos estrella de Bellido, tanto de su anterior mandato como el actual. El último parque en culminarse fue el del Canal, un conjunto de tres zonas verdes (parque del Flamenco, parque de la Princesa de Asturias y la manzana central) entre la avenida de la Arruzafilla y el canal del Guadalmellato que suman casi 24 hectáreas.

Niños disfrutan del parque del Canal. / A. J. GONZÁLEZ

El parque del Canal se sumó a una red de zonas verdes nada desdeñable que ya funciona en la ciudad y que se compone del parque de Levante, de toda la zona verde en torno al río Guadalquivir y de otros espacios como la Asomadilla o el Patriarca.

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Además del de Chinales-Mirabueno que se empezará a hacer este año, también está pendiente el de Poniente-Miralbaida, cuya obra ya está adjudicada. Este último es una zona verde conformada por 7,5 hectáreas que se dividen en dos grandes trozos, que estarán separados por la ronda de Poniente y una pequeña parcela más al otro lado de la carretera de Palma. La parcela más grande de terreno es la que se sitúa entre el barrio de Miralbaida y la ronda, donde ya funcionan desde hace años los huertos urbanos (que continuarán dentro del propio parque). El otro gran terreno está al otro lado de la carretera, entre la ronda y Noreña, concretamente, entre la gasolinera de las Delicias y la calle Islas Chafarinas.