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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La conexión de Las Quemadas con la A-4, la respuesta al vandalismo en el Puente Romano y las previsiones electorales en Córdoba centran la actualidad de la jornada

Pintadas en el Puente Romano.

Pintadas en el Puente Romano. / A.J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La obra para conectar el polígono de Las Quemadas en Córdoba con la A-4 arrancará el próximo mes de septiembre, un proyecto largamente esperado para mejorar los accesos a uno de los principales enclaves industriales de la ciudad. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 24 de abril, en el que también informamos de la última hora sobre el acto de vandalismo en el Puente Romano. Además, recogemos los datos del CIS, que apuntan a una victoria del PP en las elecciones andaluzas en Córdoba, aunque con la posible pérdida de uno o dos diputados, mientras el PSOE podría ganar uno.

Además, destacamos estas otras noticias:

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