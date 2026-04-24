La actualidad del viernes 24 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La apuesta industrial por el cobre verde, el mercado de vivienda protegida y la continuidad de Manuel Torralbo en el Rectorado de la Universidad de Córdoba marcan la actualidad de para comenzar este viernes
Cunext inaugurará su fábrica de cobre verde en Córdoba el próximo mes de junio. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 24 de abril, en el que también analizamos las transacciones y el precio de la vivienda protegida de segunda mano. Además, recogemos la reelección de Manuel Torralbo como rector de la UCO, con el reto de “seguir mejorando la institución”.
- Cunext inaugurará su fábrica de cobre verde en Córdoba el próximo mes de junio
- La VPO de segunda mano en Córdoba se vende por el triple de su precio original
- Manuel Torralbo, reelegido rector de la Universidad de Córdoba: "Tenemos que seguir mejorando nuestra institución"
Además, destacamos estas otras noticias:
Mayo Festivo
- La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar
- La Policía Local de Córdoba mantiene el pulso por las horas extra y amenaza el plan de seguridad de las Cruces de Mayo con 80 agentes diarios
Córdoba ciudad
- Vuelve la alta velocidad Córdoba–Málaga: Adif fija el 30 de abril y estos serán los horarios y frecuencias
- ENTREVISTA | Alberto Garzón presenta su libro en Córdoba: «Sobra mucho ego en la izquierda; hay dinámicas tóxicas y demasiadas rencillas»
- Córdoba renueva sus nombres sin estridencias: María sigue mandando y Rafael pierde mucho terreno
- El Imdeco ya tiene el contrato para construir el Pabellón de la Juventud de Córdoba: las claves del proyecto
Provincia
- Juanma Moreno defiende al restaurante de Montilla ‘Las Camachas’ ante los insultos recibidos en redes: “Todo mi apoyo y animo a visitarlo”
- La Diputación de Córdoba firma el contrato para la renovación de la red de abastecimiento de agua de la zona del Martín Gonzalo
- Lucena se prepara para la solemnidad de la Virgen de Araceli con espectaculares fuegos artificiales y alumbrado
Salud
- Córdoba intensifica las recomendaciones para evitar picaduras e intoxicaciones ante la temporada alta de romerías y ferias
- «Ahora es más común hacer trasplantes a pacientes mayores de 70 años»
Deportes
- Coto Córdoba: una oportunidad histórica
- ENTREVISTA | Andrés Cuenca: "Estoy seguro de que algún día defenderé la camiseta del Córdoba CF"
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro
- Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
- Córdoba estrena un jardín vertical con 1.700 plantas en el paso subterráneo de Carlos III
- Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles
- El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
- De bar de barrio a fenómeno viral, el cordobés que sirve saltando con la bandeja: «No me esperaba para nada este éxito»
El 80% de las transacciones de VPO registradas en Córdoba en 2025 fueron de viviendas de segunda mano
El cordobés Rafael Duarte, jefe de Hematología del hospital Puerta del Hierro: «Ahora es más común hacer trasplantes a mayores de 70 años»
Córdoba intensifica las recomendaciones para evitar picaduras e intoxicaciones ante la temporada alta de romerías y ferias
El acompañamiento de los educadores sociales
Ofrecido por Fundación Hogar Renacer