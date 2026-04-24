Cunext inaugurará su fábrica de cobre verde en Córdoba el próximo mes de junio. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 24 de abril, en el que también analizamos las transacciones y el precio de la vivienda protegida de segunda mano. Además, recogemos la reelección de Manuel Torralbo como rector de la UCO, con el reto de “seguir mejorando la institución”.

Además, destacamos estas otras noticias:

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