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La actualidad del viernes 24 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La apuesta industrial por el cobre verde, el mercado de vivienda protegida y la continuidad de Manuel Torralbo en el Rectorado de la Universidad de Córdoba marcan la actualidad de para comenzar este viernes

Su equipo de gobierno.

Su equipo de gobierno. / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Cunext inaugurará su fábrica de cobre verde en Córdoba el próximo mes de junio. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 24 de abril, en el que también analizamos las transacciones y el precio de la vivienda protegida de segunda mano. Además, recogemos la reelección de Manuel Torralbo como rector de la UCO, con el reto de “seguir mejorando la institución”.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Córdoba ciudad

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