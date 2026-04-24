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Sadeco inicia la limpieza del Puente Romano de Córdoba tras el acto de vandalismo

El Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía coordinan la limpieza del emblemático Puente Romano tras el acto vandálico perpetrado ayer

El Puente Romano aparece lleno de pintadas

El Puente Romano aparece lleno de pintadas

AJ González

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

Sadeco, la empresa de limpieza de Córdoba, trabaja ya este viernes en las tareas de limpieza del Puente Romano. El monumento sufrió ayer un acto de vandalismo con numerosas pintadas repartidas a lo largo de casi todo su recorrido. Se trata de grafitis realizados en color negro y de origen desconocido, que han aparecido en el pretil de la Puerta del Puente y también en varios puntos intermedios, incluidos los miradores.

El Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Fomento, no han tardado en reaccionar y se han puesto ya manos a la obra para eliminar las pintadas de manera coordinada. Cabe recordar que la última reforma del Puente Romano la llevó a cabo la administración autonómica, a través de un ambicioso proyecto de peatonalización del entorno dirigido por el arquitecto Juan Cuenca.

En concreto, se ha enviado al grupo de trabajo especial que tiene Sadeco para la limpieza de graffitis, al frente del que está Paco Flores, con más de 30 años de experiencia en la eliminación de pintadas callejeras.

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Pintadas de todo tipo

Entre las inscripciones se leen nombres como Youssef Hacha, referencias como Rif (región de Marruecos) y alusiones vinculadas al KAC Kénitra, como Helalaa Boys o Sl[a]a Kenitra. También figura la palabra Firdaouss (paraíso en árabe), además de formas geométricas y caras sonrientes.

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