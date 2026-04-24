Sucesos
Sadeco inicia la limpieza del Puente Romano de Córdoba tras el acto de vandalismo
El Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía coordinan la limpieza del emblemático Puente Romano tras el acto vandálico perpetrado ayer
Sadeco, la empresa de limpieza de Córdoba, trabaja ya este viernes en las tareas de limpieza del Puente Romano. El monumento sufrió ayer un acto de vandalismo con numerosas pintadas repartidas a lo largo de casi todo su recorrido. Se trata de grafitis realizados en color negro y de origen desconocido, que han aparecido en el pretil de la Puerta del Puente y también en varios puntos intermedios, incluidos los miradores.
El Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Fomento, no han tardado en reaccionar y se han puesto ya manos a la obra para eliminar las pintadas de manera coordinada. Cabe recordar que la última reforma del Puente Romano la llevó a cabo la administración autonómica, a través de un ambicioso proyecto de peatonalización del entorno dirigido por el arquitecto Juan Cuenca.
En concreto, se ha enviado al grupo de trabajo especial que tiene Sadeco para la limpieza de graffitis, al frente del que está Paco Flores, con más de 30 años de experiencia en la eliminación de pintadas callejeras.
Pintadas de todo tipo
Entre las inscripciones se leen nombres como Youssef Hacha, referencias como Rif (región de Marruecos) y alusiones vinculadas al KAC Kénitra, como Helalaa Boys o Sl[a]a Kenitra. También figura la palabra Firdaouss (paraíso en árabe), además de formas geométricas y caras sonrientes.
- Córdoba estrena un jardín vertical con 1.700 plantas en el paso subterráneo de Carlos III
- Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles
- La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón en Córdoba con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- De bar de barrio a fenómeno viral, el cordobés que sirve saltando con la bandeja: «No me esperaba para nada este éxito»
- Juanma Moreno defiende al restaurante de Montilla ‘Las Camachas’ ante los insultos recibidos en redes: “Todo mi apoyo y animo a visitarlo”
- Un joyero cordobés sale en libertad tras entregar una vivienda como fianza en una operación contra el blanqueo
- Kiabi y New Yorker abren por primera vez en Córdoba en el centro comercial La Sierra