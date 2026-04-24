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Gastronomía

QuesArte Córdoba convierte las Caballerizas Reales en un paraíso para los amantes del queso artesano

Los asistentes pueden degustar y adquirir una amplia variedad de quesos, desde los más añejos a cremosos, con opciones de maridaje con vinos Montilla-Moriles

Las Caballerizas Reales acogen QuesArte Córdoba

Las Caballerizas Reales acogen QuesArte Córdoba

A. J. González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

El murmullo constante del público se mezcla con un aroma inconfundible que se escapa de los muros de las Caballerizas Reales. Así se vive la Feria del Queso Artesano y Productos Lácteos, QuesArte Córdoba, una cita gastronómica que desde este viernes y hasta el domingo convierte este espacio histórico en un escaparate del queso artesanal y sus múltiples matices.

Los cordobeses -y quienes visitan la ciudad estos días- recorren los expositores dejándose guiar por sabores, texturas y aromas. El maridaje con vino completa una experiencia sensorial que invita a descubrir la riqueza y diversidad del queso artesanal en todas sus formas.

En los puestos, queserías llegadas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias o Mahón-Menorca exhiben productos reconocidos a nivel nacional e internacional. Los comerciantes explican con detalle cosas como, por ejemplo, las diferencias entre los quesos de leche pasteurizada y los de leche cruda, mientras muestran sus productos, algunos incluso de tonalidades que no dejan indiferente a nadie, verdes, negros o rosados, fruto de elaboraciones cuidadas, innovación y afinados singulares.

A.J.González Córdoba QuesArte Córdoba, Feria del Queso Artesano y Productos Lácteos, que tendrá lugar en Las Caballerizas Reales

Uno de los expositores explica sus variedades de queso. / AJ González

Hay quien busca el queso más añejo y potente; otros prefieren sabores suaves y cremosos. También están los más atrevidos, que se lanzan a probar variedades con flores o ingredientes poco habituales. La feria permite, además, adquirir los productos directamente o degustarlos en el momento, con opciones como ocho tapas por 7 euros, que es la que permite probar varias opciones antes de comprar.

También destacan propuestas como el queso de oveja curado en cueva, o piezas recubiertas con carbón vegetal de hueso de aceituna, que aportan carácter y personalidad. No faltan productores locales, como Helados Artesanos Ambrosio o las tartas de queso de Dulce Safari, junto a bodegas del colectivo Vino en Rama, que ofrecen vinos de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles.

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A.J.González Córdoba QuesArte Córdoba, Feria del Queso Artesano y Productos Lácteos, que tendrá lugar en Las Caballerizas Reales

Una de las tantas variedades de quesos. / AJ González

Más allá de la experiencia sensorial, QuesArte se plantea como un espacio para difundir la cultura quesera y poner en valor la producción artesanal, especialmente la andaluza. La iniciativa forma parte de la Ruta Andaluza del Queso y conecta con el auge del turismo gastronómico en Córdoba, donde cada vez más visitantes buscan experiencias ligadas al producto local. Coincide, además, con la Cata del Vino, en la muy cercana avenida del Alcázar, en un entorno dedicado a la gastronomía.

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