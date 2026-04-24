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OrientaSur reúne en Córdoba la oferta formativa del Distrito Sur para ayudar al alumnado a elegir su futuro

La 2ª Feria de Orientación Educativa y Profesional se celebra este viernes en la Plaza de la Unidad con centros educativos y de FP del barrio

La Plaza de la Unidad acoge la fiesta educativa de Orientasur

La Plaza de la Unidad acoge la fiesta educativa de Orientasur

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Distintos centros del distrito Sur participan en esta cita para informar a los jóvenes sobre su oferta de estudios / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La 2ª Feria Estudiantil OrientaSur se celebra este viernes, 24 de abril, en la Plaza de la Unidad del Sector Sur de Córdoba, con el objetivo de acercar al alumnado, a las familias y a los vecinos la oferta educativa y profesional disponible en el distrito.

La feria se ha celebrado de 10:00 a 13:00 horas y ha reunido al alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional, Educación Especial y también a personas adultas interesadas en retomar sus estudios.

En esta segunda edición han participado como expositores el CDP Córdoba, CDP Nuestra Señora de las Mercedes, CDP Ramón y Cajal, CDPEE Santo Ángel, IES San Álvaro, IES Santa Rosa de Lima, IES Averroes e IES Guadalquivir. También ha estado presente el Servicio de Ordenación Educativa, con representación de CEPER, la Coordinadora de Educación Permanente y la Coordinadora de Orientación Vocacional y Profesional.

Una feria para descubrir la FP y prevenir el absentismo

OrientaSur se posiciona como una herramienta para reforzar la orientación educativa y profesional en Córdoba, especialmente en un entorno cercano para el alumnado del Distrito Sur. Según ha explicado la organización en una nota de prensa, la iniciativa busca facilitar la transición entre etapas educativas y mostrar de forma práctica las opciones de formación existentes en el propio barrio.

Durante la jornada, los centros participantes han dado a conocer sus enseñanzas y han realizadp demostraciones vinculadas a ciclos de Formación Profesional de grado básico, medio y superior, así como a los Programas de Transición a la Vida Adulta y Laboral presentes en institutos, centros concertados y centros de Educación Especial del distrito.

La organización subraya que esta feria también pretende prevenir el absentismo escolar, reforzar la motivación del alumnado y ofrecer a las familias información clara para tomar decisiones sobre el futuro académico y profesional de sus hijos.

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La iniciativa cuenta con la colaboración de la Delegación de Desarrollo Educativo de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba y el Consejo de Distrito Sur, además del trabajo conjunto del Equipo de Orientación Educativa Córdoba Sur-Centro, los departamentos de orientación de los institutos y los servicios de orientación de los centros concertados y de Educación Especial.

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