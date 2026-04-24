La obra para conectar el polígono de Las Quemadas en Córdoba con la A-4 empezará en septiembre

Las obras para ejecutar el esperado enlace del polígono industrial de Las Quemadas, en Córdoba capital, con la autovía A-4, comenzarán en septiembre. Así se desprende de la documentación que irá al consejo rector de la Gerencia de Urbanismo de la semana que viene, donde se prevé aprobar el proyecto del enlace, así como iniciar el expediente para la contratación de la primera fase de las obras.

En dichos documentos aparece el programa de gastos que se prevé para esta intervención, cifrada en 3,4 millones de euros, y se detalla, en ese punto, que se estima que las obras puedan comenzar en septiembre de este mismo año. La duración de las mismas será de diez meses, es decir, que podría estar finalizada para verano del año que viene.

La intervención

La primera fase se centrará en el propio polígono y consistirá en la reurbanización de la actual calle Camino Pecuario, la ejecución del vial denominado “tronco número 2” y de la glorieta número 2. Incluirá, además, el soterramiento de las líneas eléctricas. Ya en la segunda fase se ejecutará la propia remodelación del enlace con la A-4, pendiente del informe de Carreteras todavía.

Uno de los accesos actuales a Las Quemadas. / MANUEL MURILLO

Según se expone en la documentación que va a consejo rector, la construcción la construcción de este enlace “es de especial urgencia” debido a las retenciones de tráfico que se producen en la antigua N-IV “de forma reiterada todos los días laborables” al ser esta vía donde confluyen de forma única los vehículos provenientes de Las Quemadas y del Campus Universitario de Rabanales.

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Ubicación del enlace

El enlace entre el polígono y la autovía se hará a través de una glorieta ya existente en la A-4, en concreto, en la salida 396. Se trata de una rotonda de 40 metros de diámetro situada muy cerca de los terrenos de la empresa Remsa. Con esto se conseguirá descongestionar la antigua N-IV, especialmente saturada en su conexión con la avenida de Libia y la de Carlos III en la glorieta de Louvière.