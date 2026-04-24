Solidaridad
Madre Coraje abre su tercera tienda de segunda mano de Córdoba en la avenida Medina Azahara
La iniciativa ofrece ropa, libros, juguetes y artículos para el hogar, alargando la vida útil de los productos y contribuyendo a su vez a la financiación de proyectos sociales de la fundación
En un contexto marcado por el consumo rápido, las prisas y la cultura de lo desechable, surgen iniciativas que plantean alternativas más sostenibles y conscientes. Este jueves, la Fundación Madre Coraje ha abierto una nueva tienda de artículos de segunda mano en Córdoba, ubicada en la avenida Medina Azahara, 43, reforzando su apuesta por un modelo de consumo responsable y con impacto social en la ciudad.
Al acto de inauguración han asistido representantes del Ayuntamiento de Córdoba como Juan Rafael Martínez Carrasco, coordinador general de Mayores, Cooperación y Solidaridad, Educación e Infancia en el Ayuntamiento de Córdoba, la delegada de Voluntariado de Madre Coraje en Córdoba, Menchu López de Bustamante, así como personas voluntarias y colaboradoras que han querido acompañar a la fundación en este nuevo paso.
Durante el evento, López de Bustamante destacó el valor transformador de este tipo de iniciativas: “Este espacio va mucho más allá de la venta de productos. Es un punto de conexión entre quienes optan por reutilizar y los distintos proyectos sociales y educativos que se desarrollan en distintos lugares. Cada objeto que pasa por aquí forma parte de algo más grande”.
Consumo sostenible
Asimismo, subrayó el significado de la apertura: “Poner en marcha esta tienda es abrir una vía para consumir de otra manera. Es demostrar que lo que ya no utilizamos puede seguir teniendo valor y generar impacto positivo. Cada decisión de compra aquí contribuye a un modelo más responsable con las personas y con el entorno”.
Según ha informado Madre Coraje, el horario de apertura habitual de esta nueva tienda es de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 y de 17.30 a 19.30 horas. Este nuevo establecimiento se suma a las otras dos tiendas que Madre Coraje gestiona ya en la avenida Virgen de los Dolores, 22 y en la avenida Almogávares, 30.
Como ha recordado el colectivo, en las tiendas de Madre Coraje se pueden encontrar ropa, libros, juguetes y artículos para el hogar. La Fundación ha asegurado que "apostar por la segunda mano no solo permite alargar la vida útil de los productos, sino que también contribuye a impulsar iniciativas sociales dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad".
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