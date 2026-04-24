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Lidl obtiene licencia para abrir un nuevo supermercado en Córdoba

La cadena alemana abrirá en la avenida de la Arruzafa y Grupo Ifa tiene un proyecto para Madres Escolapias

Lidl de la carretera de Palma, situado al lado del Parque Logístico.

Lidl de la carretera de Palma, situado al lado del Parque Logístico. / ÓSCAR BARRIONUEVO

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La cadena de supermercados Lidl abrirá un nuevo supermercado en Córdoba. La comisión de licencias que celebra la semana que viene la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) dará licencia de obra a la empresa para levantar un nuevo supermercado con parking, que se ubicará en los números 29, 33 y 35 de la avenida de la Arruzafa.

Con este nuevo supermercado, la cadena de alimentación alemana ampliaría su red de tiendas en la capital a cinco espacios. El de la avenida de la Arruzafa se sumará a los que ya están en funcionamiento en la avenida de Cádiz, la calle de los Artesanos, la carretera de Palma (el más grande de Córdoba) y la carretera de Trassierra. También cuenta con tiendas en Puente Genil, Baena, Montilla, Cabra y Pozoblanco.

Abre el Lidl del parque logístico

Lidl de la carretera de Palma, situado al lado del parque logístico. / ÓSCAR BARRIONUEVO

Aunque no hay novedades, Lidl también anunció su intención de abrir un supermercado en el espacio que antiguamente ocupaba Urende, en la avenida del Aeropuerto. El proyecto lleva cocinándose varios años. Cabe recordar que Urende cerró sus puertas en 2013 y Lidl adquirió los terrenos en 2018.

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Otro supermercado en Madres Escolapias

Por otro lado, la comisión de licencias también dará permiso para otro supermercado, que en este caso se ubicará en Madres Escolapias. En concreto, lo que otorgará la comisión es calificación ambiental (paso previo a la licencia) para el proyecto de un nuevo supermercado a ubicar en los números 7A, 7B y 7C de la calle Madres Escolapias. El espacio comercial lo promueve Andaluza De Supermercados Hermanos Martin (Grupo Ifa).

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