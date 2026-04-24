La jueza propone que las víctimas de Adamuz sean representadas por un único abogado

La jueza Cristina Pastor, que investiga el accidente de alta velocidad acontecido en Adamuz, ha dado un plazo de 15 días a las víctimas para que se agrupen bajo una única representación y dirección letrada, y que designen, por tanto, a un "procurador y letrado comunes". Si no lo hacen, el juzgado de Instrucción 2 de Montoro lo hará de oficio.

La tragedia provocó 46 víctimas mortales (algunas extranjeras) y más de un centenar de heridos, lo que ha dado lugar a la personación de 142 acusaciones particulares hasta la fecha. Por ello, la instructora ha tomado esta medida, calificada como "inédita" por las fuentes del procedimiento consultadas por Diario CÓRDOBA, "de conformidad con los principios de economía procesal, ordenación del procedimiento y evitación de dilaciones indebidas", explica en su providencia.

Elección del abogado por el juzgado

Esta resolución, firmada el 22 de abril pasado, establece que la unificación deberá realizarse mediante un escrito conjunto firmado por todas las partes o mediante escritos concordantes, "en los que se manifieste la conformidad con la representación y dirección designadas".

La jueza les apercibe, además, de que transcurrido el plazo concedido sin haber alcanzado un acuerdo, el juzgado las unificará de oficio. Todas las acusaciones particulares quedarían así integradas en la representación letrada de la acusación particular que se personó en primer lugar en la causa. Si esto no fuese posible, se aglutinarían en la segunda acusación particular personada.

Vulnera el derecho a elegir

El letrado de una de esas acusaciones particulares ha manifestado este viernes que se trata de una actuación "inédita", que vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir su representación en un procedimiento judicial. Es más, avanza su recurso a una medida que, asegura, es "impropia de un juez".