Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 24 de abril de 2026

Teatro

Representación de ‘El Barbero de Picasso’’, de Borja Ortiz de Gondra

Una hilarante comedia basada en la amistad entre el pintor y su peluquero, Eugenio Arias, en la Francia de 1948. La obra retrata un trozo anárquico de España en el exilio donde, entre discusiones sobre toros y política, se reflexiona sobre nuestra historia. Localidades: de 10 a 24 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba. Gran Capitán, 3. 20.00 horas.

Teatro

Estreno absoluto de ‘Yo soy Yerma’, de Juana Casado

La Compañía AndanZas-TNT lleva a escena esta obra donde Yerma, obsesionada por su deseo de ser madre, se presenta como una figura anómala y señalada por no encajar en los modelos formales de esposa o madre que impone la sociedad.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

Centro intergeneracional

Conferencia ‘Córdoba 1926-2026: un siglo de evolución urbana’

Bartolomé Valle Buenestado, presidente de la Real Academia, ilustrará sobre la evolución urbana de Córdoba en el último siglo. Una conferencia en la que hará un recorrido por la ciudad con el que reflejar en toda su magnitud la realidad urbana actual.

CÓRDOBA. Sala Mudéjar del Rectorado. Medina Azahara, 5. 18.00 horas.

Presentación libro

‘La guerra por la energía’

La Facultad de Derecho acogerá la presentación del libro La guerra por la energía de Alberto Garzón, publicado por la editorial Península.

CÓRDOBA. Facultad de Derecho. Puerta Nueva, s/n. 19.00 horas.

Solidaridad

Desfile de moda inclusivo

La Asociación San Rafael de Alzheimer y otras demencias organiza el desfile benéfico ‘No te olvides de ayudar a aquellos que olvidan’. Presentarán el evento Inmaculada Pérez y Josehouse. El precio del donativo son 15 euros e incluye copa de bienvenida, snacks y sorteos.

CÓRDOBA. Patio Barroco de la Diputación. Colón, 15. 18.30 horas.

Música

39 Semana Musical de la Orquesta de Plectro de Córdoba

Este ciclo musical ofrece una experiencia acústica única para disfrutar del talento local en un edificio histórico. Esta noche, cerrará la semana, la actuación de la Orquesta de Plectro de Córdoba.

CÓRDOBA. Capilla de la Asunción del IES Luis de Góngora. Diego de León, 2. 20.00 horas.

Música

Festival de Primavera de Córdoba

La banda American String Quartet, una de las formaciones de cámara más prestigiosas del mundo, actuará en la Sala Orive.

CÓRDOBA. Sala Orive. Palacio de Orive. 20.30 horas.

Inauguración

Exposición homenaje a Rafael Rodríguez Portero

Tendra lugar la inauguración de la exposición homenaje a Rafael Rodríguez Portero, con piezas de pintura, escultura, dibujos y cerámicas.

Noticias relacionadas

MONTILLA. Edificio Municipal San Juan de Dios. Puerta de Aguilar, 8 20.00 horas.

Presentación

Nº2 de la Colección de tradiciones populares de la provincia

Manuel Gahete Jurado presenta el segundo volumen de la colección de Tradiciones Populares de la provincia. Los asistentes podrán hacerse con un ejemplar gratuito.