Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 22 de abril de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Casa Árabe
Conferencia a cargo de Eva Lapiedra
En el marco del ciclo Siete mujeres hablan de al-Ándalus, tendrá lugar la conferencia La maternidad en las sociedades árabes clásicas ejemplos de madres andalusíes. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
19.00 horas.
Novela negra y policiaca
Presentación del libro ‘Wendy’
Habrá un encuentro con Eugenio Fuentes con motivo de la publicación de su última novela, Wendy (Edit. Tusquets). El evento, que se enmarca dentro del ciclo Círculo negro, contará con una conversación con la periodista Ángela Alba para profundizar en las claves de este nuevo lanzamiento.
CÓRDOBA. Biblioteca P. Grupo Cántico.
Avda. de América, s/n.
19.00 horas.
Semana de libro en Córdoba
‘La Hora del Cuento’
Se realizarán narraciones orales en las bibliotecas Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo de Máximo Ortega, Mequetrefe y Rafa Blanes, respectivamente.
CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, El Higuerón y Poniente Sur.
Varias.
17.00 y 18.00 horas.
Solidaridad
Baratillo de primavera Adevida
El Baratillo reunirá una amplia selección de artículos como moda y complementos, decoración y artículos para el hogar, productos infantiles y creaciones exclusivas elaboradas a mano por el equipo de voluntarias. El objetivo principal de este evento es recaudar fondos para apoyar a madres y bebés en situación de exclusión social y extrema vulnerabilidad.
CÓRDOBA. Oratorio de San Felipe Neri.
San Felipe.
De 11.00 a 14.00 horas.
Música y poesía
Zyryab y la Música Andalusí
Después de cinco siglos, la música y la poesía de al-Ándalus vuelve a soñar en nuestra ciudad interpretadas por cordobeses. La velada musical y literaria estará a cargo del laudista Francisco Javier Palomeque y de la actriz Carmen Barrera.
CÓRDOBA. Espacio Cultural Plaza de la Concha.
19.30 horas.
Cultura
Nueva jornada de la 45 edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Durante un mes, librerías de toda España vendrán a Córdoba con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras.
CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
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