Entre finos y reencuentros, así se vive el segundo día de la Cata del Vino: "Estamos ya amontillados"

El ambiente empieza a animarse muy poco a poco y desde el mediodía en la Cata del Vino Montilla-Moriles, aunque el ritmo es todavía contenido en las primeras horas de la jornada. Bajo un cielo nublado que no termina de imponerse, la carpa instalada junto al Alcázar va recibiendo visitantes de forma paulatina, en un ambiente tranquilo, de reencuentros con amigos y olor a fino.

No es hasta pasadas las 15.00 horas, coincidiendo con la salida del trabajo para muchos cordobeses, cuando la cita realmente se va animando. A partir de ese momento, el flujo de gente va creciendo y el espacio empieza a llenarse de cordobeses y visitantes con ganas de compartir, brindar y aprovechar el inicio del fin de semana.

Presentaciones, catas y proyectos como Patios de Bodega marcan el viernes / A. J. González

El murmullo entonces sí se intensifica entre copas, saludos y risas. Grupos de amigos que no se veían desde hace meses vuelven a coincidir alrededor de una barra o, en este caso, de un barril. "Pasarlo bien, ver a amigos que no nos juntamos desde Navidad e ir preparándonos para lo que se viene", resume una asistente, en relación al Mayo Festivo, que ya está aquí. El ambiente es distendido, con turistas internacionales que observan primero y terminan integrándose después. "Estamos ya amontillados", bromea un grupo, mientras una familia de Madrid reconoce que "mola muchísimo".

Entre los asistentes también surge el debate sobre los cambios de esta edición. Algunos echan de menos la antigua ubicación en la Diputación, aunque otros consideran que el nuevo espacio "no está mal del todo". Lo que sí genera consenso es la eliminación de los tickets. "Se hace todo más cómodo, mejora mucho la experiencia porque eres más libre para elegir", coincide otro grupo.

Con el avance de la tarde, el ambiente termina de consolidarse. El aroma a fino se mezcla con el sonido de las conversaciones y el ir y venir de copas. Lo que se respira ya es fin de semana, primavera y feria. Córdoba se activa, y la cata vuelve a ser, un año más, el punto de partida.

Montilla se prepara para sus Patios de Bodega

Más allá del ambiente festivo, el segundo día también ha tenido un marcado carácter divulgativo y promocional. El Centro de Recepción de Visitantes se ha convertido en punto de encuentro con catas, presentaciones y actividades paralelas. Entre ellas, ha destacado la presentación de Patios de Bodega, del Ayuntamiento de Montilla, que este año celebra su décima edición y que se desarrollará del 1 al 24 de mayo.

El proyecto refuerza la colaboración público-privada y reúne a una decena de bodegas, lagares y almazaras, consolidándose como una de las grandes apuestas de enoturismo de la provincia. Su objetivo es complementar la oferta de Córdoba y atraer visitantes a Montilla a través de experiencias ligadas al vino, el aceite y el patrimonio.

Durante casi un mes, el programa ofrecerá visitas guiadas, catas, maridajes, talleres artesanales y actividades culturales, con la primavera como hilo conductor. Además, volverá a activarse el Viña Bus, un servicio de transporte desde Córdoba con rutas temáticas los fines de semana, pensado para acercar el mundo del vino a públicos diversos.

La cata se combina con gastronomía. / A.J. González

Desde la organización se ha subrayado el papel del enoturismo y el oleoturismo como motores de desarrollo local, capaces de generar actividad económica y reforzar la identidad del territorio. Una apuesta que conecta directamente con el espíritu de la cata, donde el vino se entiende como cultura además de producto.

Uno de los momentos institucionales del día ha sido también la recepción de Caja Rural del Sur, con un reconocimiento a agricultores de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles, destacando el papel esencial del campo en todo el proceso.