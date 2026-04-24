Los fallecidos en Córdoba el viernes 24 de abril

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 25 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Ricardo Relaño Ruiz

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio La Fuensanta.

María Arévalo Sánchez

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio San Rafael.

Julio Casado Gamiz

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La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio La Fuensanta.