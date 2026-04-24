Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 24 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 25 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Ricardo Relaño Ruiz
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio La Fuensanta.
María Arévalo Sánchez
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio San Rafael.
Julio Casado Gamiz
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio La Fuensanta.
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