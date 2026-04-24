En ruta por las Cruces de Córdoba: aquí tienes el mapa definitivo de la primera gran cita del Mayo Festivo

Todo listo para que comience en Córdoba la primera gran cita del Mayo Festivo. Tras el calentamiento de romerías, la Cata del Vino Montilla-Moriles y la Batalla de las Flores, la capital pone el broche al mes de abril y recibe mayo con una de sus fiestas más populares y queridas: las Cruces de Mayo. El primer capítulo de los tres grandes eventos de este mes, que se completará con el Festival de los Patios y la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Del 29 de abril al 3 de mayo, plazas y rincones de distintos puntos de la capital se llenan de cruces decoradas con flores y de barras en las que degustar de la gastronomía local y disfrutar de baile y música en un ambiente de fiesta eminentemente popular.

En esta ocasión, se podrán recorrer 52 cruces montadas por hermandades, entidades, colectivos y asociaciones vecinales. Para que puedas organizar tu ruta y no perderte detalle de la fiesta, aquí tienes el mapa de las Cruces de Córdoba.

Listado y mapa de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba. / Ramón Azañón

[Aquí puedes ampliar el mapa]

Estas son las 52 Cruces de Mayo de Córdoba

Las 52 cruces de están distribuidas en tres categorías: casco histórico (19), zonas modernas (22) y recintos cerrados (11).

Cruces en el Casco Histórico

Hermandad del Vía Crucis del Santo Cristo de la Salud, en la plaza de la Trinidad

Asociación La Medina, en la plaza Jerónimo Páez

Hermandad del Calvario, en la plaza de las Cañas

Hermandad y Cofradía de Nazarenos Congregantes del Cristo de la Buena Muerte, en la plaza San Ignacio de Loyola

Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal Jerusalén y María Santísima de la Victoria, en la plaza de San Agustín

Hermandad de la Misericordia, en la plaza de San Pedro

Hermandad Nuestra Señora del Socorro, en la plaza del Socorro

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la plaza del Padre Cristóbal

Hermandad Cristo de las Penas de Santiago, en la plaza de San Andrés

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Oración en el Huerto, en la plaza de San Francisco

Franciscana Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario y María Santísima en su Soledad, en la plaza de la Lagunilla

Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y María Santísima Reina de Nuestra Alegría, en la plaza Conde de Priego

Hermandad Penitencial y Cofradía de Nazarenos de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo, en la plaza de la Compañía

Hermandad de la Paz y Esperanza, en la plaza Nuestra Señora de la Paz y Esperanza

Hermandad del Buen Suceso, en la plaza de San Andrés

Hermandad del Císter, en la plaza Cardenal Toledo

Hermandad de la Sentencia, en la plaza San Felipe

Hermandad de la Expiración, en la sacristía de la iglesia Santa Marina

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, plaza de la Magdalena

Las cruces son una de las fiestas más populares de la capital / Manuel Murillo

Cruces en zonas modernas

Asociación Colega de Córdoba, en la plaza de España

Asociación Vecinal Cañero Nuevo, en la calle Párroco Bartolomé Blanco

Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, en la avda. Fray Albino, frente a la Calahorra

Asociación Vecinal Huerta del Rey, en la calle Cairuán

Asociación Vecinal Promisión, en la plaza de los Ríos, en la barriada de Villarrubia

Hermandad del Santísimo Cristo del Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, en la plaza Flor del Olivo

Hermandad de la Merced, en los jardines Músico Pedro Gámez Laserna

Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta, en la plaza del Santuario

Casa Regional de Castilla La Mancha, en los jardines Presidente Adolfo Suárez

Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas, en la plaza del Jazmín

Hermandad Santísimo. Cristo de las Lágrimas, en la plaza de la Marina Española

Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, en la calle José Dámaso Pepete

Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento, en los jardines del Rocío (Miraflores)

Asociación Cultural Los Quintos, en el bulevar Hernán Ruiz

Hermandad de la Quinta Angustia, en el bulevar Plaza de Colón y Jardines del Vial

Hermandad de la Pasión, en el bulevar entre calles Emilia Pardo Bazán y Nuestro Padre Jesús Caído

Hermandad de la Estrella, en los pasajes de las Almunias

Colegio de Agentes Comerciales, en la avenida Turruñuelos con Abderramán I

Peña Cordobesista Amigos de Lorena y Manolín, en Nuestra Señora de Belén

Asociación Cultural Es Vida, avenida de los Piconeros

Asociación Cultural Social Tradición Cordobesa, calle Carril de los Toros

Hermandad del Rescatado, calle Peatonal junto a Jardines Elena Moyano Madre Coraje

Cruces en recintos cerrados

Club de Matrimonios La Unión, en la calle Bilbao, 1

Hermandad del Santo Sepulcro, recinto del Triunfo de San Rafael, C/ Torrijos

Hermandad Servita Nuestra Señora de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Clemencia, en la plaza de Capuchinos

Casa Sevilla, en Ronda de Andújar, 17

Acopinb, en las instalaciones deportivas El Carmen

Acpacys, en la calle Dolores Ibarruri, 2

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento, en la calle María Auxiliadora, 12

Hermandad Penitencia del Santo Cristo de Gracia, en la calle Queso, 5

Asociación Amigos del Gazpacho, en la calle Doce de Octubre, 1 y 3

Asociación Vecinal Alcázar Viejo, en la calle San Basilio, 13. Torre de Belén

Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza, en la calle Escañuela, 10

52 colectivos montan cruz este año. / Manuel Murillo

Horario de las Cruces de Mayo

Las cruces permanecerán abiertas desde las 12.00 horas hasta las 2.00 horas, en horario ininterrumpido, si bien está establecido que de 16.00 a 19.00 horas no habrá música para favorecer el descanso de los vecinos. Por otro lado, el domingo 3 de mayo, el horario de apertura es de 12.00 a 16.00 horas.