MAYO FESTIVO
En ruta por las Cruces de Córdoba: aquí tienes el mapa definitivo de la primera gran cita del Mayo Festivo
La fiesta se celebra del 29 de abril al 3 de mayo, con cinco días de fiesta
Todo listo para que comience en Córdoba la primera gran cita del Mayo Festivo. Tras el calentamiento de romerías, la Cata del Vino Montilla-Moriles y la Batalla de las Flores, la capital pone el broche al mes de abril y recibe mayo con una de sus fiestas más populares y queridas: las Cruces de Mayo. El primer capítulo de los tres grandes eventos de este mes, que se completará con el Festival de los Patios y la Feria de Nuestra Señora de la Salud.
Del 29 de abril al 3 de mayo, plazas y rincones de distintos puntos de la capital se llenan de cruces decoradas con flores y de barras en las que degustar de la gastronomía local y disfrutar de baile y música en un ambiente de fiesta eminentemente popular.
En esta ocasión, se podrán recorrer 52 cruces montadas por hermandades, entidades, colectivos y asociaciones vecinales. Para que puedas organizar tu ruta y no perderte detalle de la fiesta, aquí tienes el mapa de las Cruces de Córdoba.
Estas son las 52 Cruces de Mayo de Córdoba
Las 52 cruces de están distribuidas en tres categorías: casco histórico (19), zonas modernas (22) y recintos cerrados (11).
Cruces en el Casco Histórico
- Hermandad del Vía Crucis del Santo Cristo de la Salud, en la plaza de la Trinidad
- Asociación La Medina, en la plaza Jerónimo Páez
- Hermandad del Calvario, en la plaza de las Cañas
- Hermandad y Cofradía de Nazarenos Congregantes del Cristo de la Buena Muerte, en la plaza San Ignacio de Loyola
- Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal Jerusalén y María Santísima de la Victoria, en la plaza de San Agustín
- Hermandad de la Misericordia, en la plaza de San Pedro
- Hermandad Nuestra Señora del Socorro, en la plaza del Socorro
- Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la plaza del Padre Cristóbal
- Hermandad Cristo de las Penas de Santiago, en la plaza de San Andrés
- Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Oración en el Huerto, en la plaza de San Francisco
- Franciscana Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario y María Santísima en su Soledad, en la plaza de la Lagunilla
- Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y María Santísima Reina de Nuestra Alegría, en la plaza Conde de Priego
- Hermandad Penitencial y Cofradía de Nazarenos de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo, en la plaza de la Compañía
- Hermandad de la Paz y Esperanza, en la plaza Nuestra Señora de la Paz y Esperanza
- Hermandad del Buen Suceso, en la plaza de San Andrés
- Hermandad del Císter, en la plaza Cardenal Toledo
- Hermandad de la Sentencia, en la plaza San Felipe
- Hermandad de la Expiración, en la sacristía de la iglesia Santa Marina
- Parroquia Nuestra Señora del Carmen, plaza de la Magdalena
Cruces en zonas modernas
- Asociación Colega de Córdoba, en la plaza de España
- Asociación Vecinal Cañero Nuevo, en la calle Párroco Bartolomé Blanco
- Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, en la avda. Fray Albino, frente a la Calahorra
- Asociación Vecinal Huerta del Rey, en la calle Cairuán
- Asociación Vecinal Promisión, en la plaza de los Ríos, en la barriada de Villarrubia
- Hermandad del Santísimo Cristo del Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, en la plaza Flor del Olivo
- Hermandad de la Merced, en los jardines Músico Pedro Gámez Laserna
- Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta, en la plaza del Santuario
- Casa Regional de Castilla La Mancha, en los jardines Presidente Adolfo Suárez
- Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas, en la plaza del Jazmín
- Hermandad Santísimo. Cristo de las Lágrimas, en la plaza de la Marina Española
- Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, en la calle José Dámaso Pepete
- Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento, en los jardines del Rocío (Miraflores)
- Asociación Cultural Los Quintos, en el bulevar Hernán Ruiz
- Hermandad de la Quinta Angustia, en el bulevar Plaza de Colón y Jardines del Vial
- Hermandad de la Pasión, en el bulevar entre calles Emilia Pardo Bazán y Nuestro Padre Jesús Caído
- Hermandad de la Estrella, en los pasajes de las Almunias
- Colegio de Agentes Comerciales, en la avenida Turruñuelos con Abderramán I
- Peña Cordobesista Amigos de Lorena y Manolín, en Nuestra Señora de Belén
- Asociación Cultural Es Vida, avenida de los Piconeros
- Asociación Cultural Social Tradición Cordobesa, calle Carril de los Toros
- Hermandad del Rescatado, calle Peatonal junto a Jardines Elena Moyano Madre Coraje
Cruces en recintos cerrados
- Club de Matrimonios La Unión, en la calle Bilbao, 1
- Hermandad del Santo Sepulcro, recinto del Triunfo de San Rafael, C/ Torrijos
- Hermandad Servita Nuestra Señora de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Clemencia, en la plaza de Capuchinos
- Casa Sevilla, en Ronda de Andújar, 17
- Acopinb, en las instalaciones deportivas El Carmen
- Acpacys, en la calle Dolores Ibarruri, 2
- Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento, en la calle María Auxiliadora, 12
- Hermandad Penitencia del Santo Cristo de Gracia, en la calle Queso, 5
- Asociación Amigos del Gazpacho, en la calle Doce de Octubre, 1 y 3
- Asociación Vecinal Alcázar Viejo, en la calle San Basilio, 13. Torre de Belén
- Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza, en la calle Escañuela, 10
Horario de las Cruces de Mayo
Las cruces permanecerán abiertas desde las 12.00 horas hasta las 2.00 horas, en horario ininterrumpido, si bien está establecido que de 16.00 a 19.00 horas no habrá música para favorecer el descanso de los vecinos. Por otro lado, el domingo 3 de mayo, el horario de apertura es de 12.00 a 16.00 horas.
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