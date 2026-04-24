Córdoba intensifica las recomendaciones para evitar picaduras e intoxicaciones ante la temporada alta de romerías y ferias

Llega la época del año en la que romerías y ferias se multiplican por toda Andalucía y, por supuesto, también en Córdoba, ya que abril y mayo, si por algo se caracterizan, es por la multitud de fiestas que se disfrutan al aire libre en estos dos meses en la provincia. Después de un invierno tan lluvioso, que ha propiciado que el campo esté muy florido esta primavera, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas frente a picaduras de mosquitos y garrapatas, así como para reforzar la seguridad alimentaria. Consejos a adoptar ante la celebración de romerías y ferias, como las de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén) de este fin de semana o la romería de la Virgen del Rocío, durante el fin de semana del 22 de mayo, mismo fin de semana en el que comenzará la Feria de Córdoba, además de la que semana anterior se celebrará San Isidro en numerosas localidades cordobesas.

Estas recomendaciones, resalta la Consejería de Sanidad andaluza, se enmarcan en las actuaciones de prevención y control del Virus del Nilo Occidental, una zoonosis transmitida por mosquitos del género Culex, cuya actividad aumenta en entornos naturales y en periodos de más calor, coincidiendo con este tipo de celebraciones al aire libre.

Imagen de la Feria de Córdoba del pasado año. / Manuel Murillo

Sanidad aconseja evitar la exposición en las horas de mayor actividad de los mosquitos, especialmente al amanecer y al atardecer, «que suelen coincidir con los momentos de mayor concentración de personas en este tipo de eventos».

En el caso de las garrapatas, se recomienda utilizar calzado cerrado, preferentemente botas con calcetines que cubran la parte inferior del pantalón, evitar el contacto con vegetación y caminar por la zona central de los caminos. También se desaconseja el uso de perfumes u olores intensos, que pueden atraer a los insectos.

Medidas que deben adoptarse en los hogares

Junto a las medidas individuales, la Consejería recuerda la importancia de reforzar la prevención en el entorno doméstico y peridoméstico, evitando la acumulación de agua estancada en recipientes, macetas, cubos o abrevaderos. También se recomienda el uso de mosquiteras y repelentes ambientales.

En referencia a esto último, la Junta recuerda la necesidad de elegir productos adecuados a la edad y situación de cada persona, leer detenidamente las instrucciones de uso y comprobar que están "debidamente autorizados, para asegurarnos de su eficacia". Entre los principios activos más habituales se encuentran el DEET, la icaridina, el citriodiol o el IR3535, cuya eficacia está demostrada cuando se emplean correctamente. Precisa que "el repelente protege frente a la picadura, pero no elimina al insecto, por lo que su uso debe complementarse con el resto de las medidas preventivas, especialmente en zonas clasificadas con nivel de riesgo alto".

La salmonelosis es la intoxicación estrella de la primavera-verano, cuando hace más calor. / Freepik

Recomendaciones para prevenir toxiinfecciones alimentarias

Asimismo, para evitar las intoxicaciones salimentarias, existen pautas básicas como son comer únicamente alimentos que hayan sido manipulados en condiciones higiénicas, correctamente cocinados y consumidos de forma inmediata, evitando mantenerlos a temperatura ambiente durante periodos prolongados. En caso de conservarlos tras su preparación, se aconseja mantener calientes aquellos alimentos que lo permitan, como guisos o sopas, hasta el momento de su consumo.

Por su parte, los alimentos que no pueden someterse a calor, como ensaladas o gazpachos, deben conservarse refrigerados desde el momento de su elaboración. Asimismo, se aconseja proteger los alimentos del contacto con insectos, roedores y animales de compañía, ya que pueden ser portadores de microorganismos patógenos responsables de enfermedades de transmisión alimentaria.

La Consejería insiste también en no consumir alimentos perecederos que hayan permanecido expuestos a temperatura ambiente y recuerda que, en establecimientos como bares, cafeterías o restaurantes, estos productos deben estar protegidos mediante vitrinas y mantenerse en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.