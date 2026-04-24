MAYO FESTIVO
Horario de las Cruces de Mayo en Córdoba: cuándo abren y hasta qué hora hay música
Un total de 52 hermandades, asociaciones y colectivos participan en la primera gran cita del Mayo Festivo
Cada año, en la antesala del Mayo Festivo se repite el mismo ceremonial. Coincidiendo con el final de abril y la bienvenida al mes cordobés por antonomasia, las plazas y rincones de los barrios de Córdoba se llenan de cruces adornadas de flores en la que es la primera gran cita de las fiestas de este mes: las Cruces de Mayo.
Del 29 de abril al 3 de mayo, la ciudad vive la primera parada de las fiestas con una de las celebraciones populares más esperadas. Por delante cinco días de música, fiesta, mucho colorido y muchas flores, que adornarán los principales rincones de la ciudad en un canto a la primavera cordobesa.
Y como añadido, barras donde disfrutar de lo mejor de la gastronomía cordobesa y la mejor música de ambiente, actuaciones incluidas, para que la fiesta no pare.
Un total de 52 hermandades, asociaciones y colectivos participan en la edición de este año, con unas cruces que permanecerán abiertas en horario ininterrumpido de 12.00 a 2.00 horas. No obstante, la normativa fijada por el Ayuntamiento de Córdoba establece que no se podrá poner música entre las 16.00 y 19.00 horas para facilitar el descanso de los vecinos.
Además, el miércoles 29, previo a día laborable, el horario será de 12.00 a 00.00 horas con la condición de reducir el volumen de la música a la mitad entre las 16.00 y 19.00 horas y a partir de las 23.00.
Estas son las 52 Cruces de Mayo de Córdoba
Las 52 cruces de están distribuidas en tres categorías: casco histórico (19), zonas modernas (22) y recintos cerrados (11).
Cruces en el Casco Histórico
- Hermandad del Vía Crucis del Santo Cristo de la Salud, en la plaza de la Trinidad
- Asociación La Medina, en la plaza Jerónimo Páez
- Hermandad del Calvario, en la plaza de las Cañas
- Hermandad y Cofradía de Nazarenos Congregantes del Cristo de la Buena Muerte, en la plaza San Ignacio de Loyola
- Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal Jerusalén y María Santísima de la Victoria, en la plaza de San Agustín
- Hermandad de la Misericordia, en la plaza de San Pedro
- Hermandad Nuestra Señora del Socorro, en la plaza del Socorro
- Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la plaza del Padre Cristóbal
- Hermandad Cristo de las Penas de Santiago, en la plaza de San Andrés
- Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Oración en el Huerto, en la plaza de San Francisco
- Franciscana Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario y María Santísima en su Soledad, en la plaza de la Lagunilla
- Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y María Santísima Reina de Nuestra Alegría, en la plaza Conde de Priego
- Hermandad Penitencial y Cofradía de Nazarenos de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo, en la plaza de la Compañía
- Hermandad de la Paz y Esperanza, en la plaza Nuestra Señora de la Paz y Esperanza
- Hermandad del Buen Suceso, en la plaza de San Andrés
- Hermandad del Císter, en la plaza Cardenal Toledo
- Hermandad de la Sentencia, en la plaza San Felipe
- Hermandad de la Expiración, en la sacristía de la iglesia Santa Marina
- Parroquia Nuestra Señora del Carmen, plaza de la Magdalena
Cruces en zonas modernas
- Asociación Colega de Córdoba, en la plaza de España
- Asociación Vecinal Cañero Nuevo, en la calle Párroco Bartolomé Blanco
- Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, en la avda. Fray Albino, frente a la Calahorra
- Asociación Vecinal Huerta del Rey, en la calle Cairuán
- Asociación Vecinal Promisión, en la plaza de los Ríos, en la barriada de Villarrubia
- Hermandad del Santísimo Cristo del Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, en la plaza Flor del Olivo
- Hermandad de la Merced, en los jardines Músico Pedro Gámez Laserna
- Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta, en la plaza del Santuario
- Casa Regional de Castilla La Mancha, en los jardines Presidente Adolfo Suárez
- Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas, en la plaza del Jazmín
- Hermandad Santísimo. Cristo de las Lágrimas, en la plaza de la Marina Española
- Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, en la calle José Dámaso Pepete
- Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento, en los jardines del Rocío (Miraflores)
- Asociación Cultural Los Quintos, en el bulevar Hernán Ruiz
- Hermandad de la Quinta Angustia, en el bulevar Plaza de Colón y Jardines del Vial
- Hermandad de la Pasión, en el bulevar entre calles Emilia Pardo Bazán y Nuestro Padre Jesús Caído
- Hermandad de la Estrella, en los pasajes de las Almunias
- Colegio de Agentes Comerciales, en la avenida Turruñuelos con Abderramán I
- Peña Cordobesista Amigos de Lorena y Manolín, en Nuestra Señora de Belén
- Asociación Cultural Es Vida, avenida de los Piconeros
- Asociación Cultural Social Tradición Cordobesa, calle Carril de los Toros
- Hermandad del Rescatado, calle Peatonal junto a Jardines Elena Moyano Madre Coraje
Cruces en recintos cerrados
- Club de Matrimonios La Unión, en la calle Bilbao, 1
- Hermandad del Santo Sepulcro, recinto del Triunfo de San Rafael, C/ Torrijos
- Hermandad Servita Nuestra Señora de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Clemencia, en la plaza de Capuchinos
- Casa Sevilla, en Ronda de Andújar, 17
- Acopinb, en las instalaciones deportivas El Carmen
- Acpacys, en la calle Dolores Ibarruri, 2
- Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento, en la calle María Auxiliadora, 12
- Hermandad Penitencia del Santo Cristo de Gracia, en la calle Queso, 5
- Asociación Amigos del Gazpacho, en la calle Doce de Octubre, 1 y 3
- Asociación Vecinal Alcázar Viejo, en la calle San Basilio, 13. Torre de Belén
- Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza, en la calle Escañuela, 10
- Córdoba estrena un jardín vertical con 1.700 plantas en el paso subterráneo de Carlos III
- Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles
- La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón en Córdoba con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- De bar de barrio a fenómeno viral, el cordobés que sirve saltando con la bandeja: «No me esperaba para nada este éxito»
- Juanma Moreno defiende al restaurante de Montilla ‘Las Camachas’ ante los insultos recibidos en redes: “Todo mi apoyo y animo a visitarlo”
- Un joyero cordobés sale en libertad tras entregar una vivienda como fianza en una operación contra el blanqueo
- Kiabi y New Yorker abren por primera vez en Córdoba en el centro comercial La Sierra