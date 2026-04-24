Horario de las Cruces de Mayo en Córdoba: cuándo abren y hasta qué hora hay música

Cada año, en la antesala del Mayo Festivo se repite el mismo ceremonial. Coincidiendo con el final de abril y la bienvenida al mes cordobés por antonomasia, las plazas y rincones de los barrios de Córdoba se llenan de cruces adornadas de flores en la que es la primera gran cita de las fiestas de este mes: las Cruces de Mayo.

Del 29 de abril al 3 de mayo, la ciudad vive la primera parada de las fiestas con una de las celebraciones populares más esperadas. Por delante cinco días de música, fiesta, mucho colorido y muchas flores, que adornarán los principales rincones de la ciudad en un canto a la primavera cordobesa.

Y como añadido, barras donde disfrutar de lo mejor de la gastronomía cordobesa y la mejor música de ambiente, actuaciones incluidas, para que la fiesta no pare.

Multitud de jóvenes en la Cruz de Mayo instalada en plaza Conde de Priego. / Manuel Murillo

Un total de 52 hermandades, asociaciones y colectivos participan en la edición de este año, con unas cruces que permanecerán abiertas en horario ininterrumpido de 12.00 a 2.00 horas. No obstante, la normativa fijada por el Ayuntamiento de Córdoba establece que no se podrá poner música entre las 16.00 y 19.00 horas para facilitar el descanso de los vecinos.

Además, el miércoles 29, previo a día laborable, el horario será de 12.00 a 00.00 horas con la condición de reducir el volumen de la música a la mitad entre las 16.00 y 19.00 horas y a partir de las 23.00.

Estas son las 52 Cruces de Mayo de Córdoba

Las 52 cruces de están distribuidas en tres categorías: casco histórico (19), zonas modernas (22) y recintos cerrados (11).

Cruces en el Casco Histórico

Hermandad del Vía Crucis del Santo Cristo de la Salud, en la plaza de la Trinidad

Asociación La Medina, en la plaza Jerónimo Páez

Hermandad del Calvario, en la plaza de las Cañas

Hermandad y Cofradía de Nazarenos Congregantes del Cristo de la Buena Muerte, en la plaza San Ignacio de Loyola

Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal Jerusalén y María Santísima de la Victoria, en la plaza de San Agustín

Hermandad de la Misericordia, en la plaza de San Pedro

Hermandad Nuestra Señora del Socorro, en la plaza del Socorro

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la plaza del Padre Cristóbal

Hermandad Cristo de las Penas de Santiago, en la plaza de San Andrés

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Oración en el Huerto, en la plaza de San Francisco

Franciscana Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario y María Santísima en su Soledad, en la plaza de la Lagunilla

Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y María Santísima Reina de Nuestra Alegría, en la plaza Conde de Priego

Hermandad Penitencial y Cofradía de Nazarenos de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo, en la plaza de la Compañía

Hermandad de la Paz y Esperanza, en la plaza Nuestra Señora de la Paz y Esperanza

Hermandad del Buen Suceso, en la plaza de San Andrés

Hermandad del Císter, en la plaza Cardenal Toledo

Hermandad de la Sentencia, en la plaza San Felipe

Hermandad de la Expiración, en la sacristía de la iglesia Santa Marina

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, plaza de la Magdalena

Listado y mapa de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba. / Ramón Azañón

Cruces en zonas modernas

Asociación Colega de Córdoba, en la plaza de España

Asociación Vecinal Cañero Nuevo, en la calle Párroco Bartolomé Blanco

Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, en la avda. Fray Albino, frente a la Calahorra

Asociación Vecinal Huerta del Rey, en la calle Cairuán

Asociación Vecinal Promisión, en la plaza de los Ríos, en la barriada de Villarrubia

Hermandad del Santísimo Cristo del Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, en la plaza Flor del Olivo

Hermandad de la Merced, en los jardines Músico Pedro Gámez Laserna

Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta, en la plaza del Santuario

Casa Regional de Castilla La Mancha, en los jardines Presidente Adolfo Suárez

Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas, en la plaza del Jazmín

Hermandad Santísimo. Cristo de las Lágrimas, en la plaza de la Marina Española

Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, en la calle José Dámaso Pepete

Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento, en los jardines del Rocío (Miraflores)

Asociación Cultural Los Quintos, en el bulevar Hernán Ruiz

Hermandad de la Quinta Angustia, en el bulevar Plaza de Colón y Jardines del Vial

Hermandad de la Pasión, en el bulevar entre calles Emilia Pardo Bazán y Nuestro Padre Jesús Caído

Hermandad de la Estrella, en los pasajes de las Almunias

Colegio de Agentes Comerciales, en la avenida Turruñuelos con Abderramán I

Peña Cordobesista Amigos de Lorena y Manolín, en Nuestra Señora de Belén

Asociación Cultural Es Vida, avenida de los Piconeros

Asociación Cultural Social Tradición Cordobesa, calle Carril de los Toros

Hermandad del Rescatado, calle Peatonal junto a Jardines Elena Moyano Madre Coraje

Cruces en recintos cerrados