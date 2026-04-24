Una colisión entre al menos cuatro vehículos a la altura de El Arcángel deja varios heridos

Una colisión múltiple en la A-4 a su paso por Córdoba ha dejado varias personas heridas en la tarde de este viernes y ha provocado importantes retenciones en el entorno de El Arcángel.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el accidente se ha producido en torno a las 14.45 horas, a la altura del kilómetro 400 de la autovía, en sentido Madrid, y en el siniestro se han visto implicados al menos cuatro vehículos. Por el momento, se desconoce el número exacto de heridos y el alcance de las lesiones.

Retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba / A. J. GONZÁLEZ

Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios. El choque está generando retenciones destacables, en una franja horaria de elevada movilidad.

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Incendio de un camión

Paralelamente, los Bomberos de Córdoba han intervenido poco antes de las 15.00 horas en el incendio de un camión en el kilómetro 284 de la N-432, a su paso por la capital, sin que se hayan registrado heridos.