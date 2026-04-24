Sucesos
Una colisión entre al menos cuatro vehículos a la altura de El Arcángel deja varios heridos
El suceso deja importantes retenciones en este punto de la A-4
Una colisión múltiple en la A-4 a su paso por Córdoba ha dejado varias personas heridas en la tarde de este viernes y ha provocado importantes retenciones en el entorno de El Arcángel.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el accidente se ha producido en torno a las 14.45 horas, a la altura del kilómetro 400 de la autovía, en sentido Madrid, y en el siniestro se han visto implicados al menos cuatro vehículos. Por el momento, se desconoce el número exacto de heridos y el alcance de las lesiones.
Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios. El choque está generando retenciones destacables, en una franja horaria de elevada movilidad.
Incendio de un camión
Paralelamente, los Bomberos de Córdoba han intervenido poco antes de las 15.00 horas en el incendio de un camión en el kilómetro 284 de la N-432, a su paso por la capital, sin que se hayan registrado heridos.
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