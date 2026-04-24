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Cóctel explosivo para los alérgicos en Córdoba: olivo, gramíneas y calima disparan los síntomas

El Reina Sofía recomienda el uso de gafas, mascarillas y mantener las ventanas cerradas para prevenir la exposición al polen y la calima

Pruebas de alergias en el hospital Reina Sofía.

Pruebas de alergias en el hospital Reina Sofía. / Manuel Murillo

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La jefa de Alergología del Hospital Universitario Reina Sofía, Berta Ruiz León, ha advertido de que la temporada de alergias primaverales ya ha entrado en una fase intensa en Córdoba, con la presencia simultánea de los dos pólenes más problemáticos: el olivo y las gramíneas.

Según ha explicado, el polen de olivo comenzó a detectarse a finales de la semana pasada en niveles moderados, con tendencia al alza, mientras que las gramíneas ya están activas, lo que provoca que muchos pacientes alérgicos presenten síntomas desde hace días.

Ruiz ha detallado que la floración no es uniforme y depende de la zona geográfica, pero factores como el viento favorecen el transporte del polen desde provincias cercanas como Sevilla o Jaén, adelantando y reforzando su impacto en Córdoba. A esta situación se suma la calima, que agrava los síntomas al irritar las mucosas, aumentar la inflamación y facilitar la penetración de partículas.

Entre los síntomas más habituales destacan la conjuntivitis intensa, el lagrimeo, la rinorrea (goteo nasal con mucosidad clara) y la congestión. En algunos casos, esta acumulación de mucosidad puede derivar en provocar dolor de cabeza. La especialista ha subrayado la importancia de diferenciar estos cuadros de los resfriados, que suelen ir acompañados de fiebre.

Estaciones más largas e intensas

La experta también ha confirmado que, como ya se preveía, las estaciones polínicas tienden a alargarse. Esto se debe a la superposición de distintas especies de gramíneas, que no florecen al mismo tiempo, y a su coincidencia con el polen de olivo. "Cada vez vemos temporadas más largas y pacientes con síntomas durante más meses", ha indicado.

Además, ha alertado de un aumento progresivo de las enfermedades alérgicas respiratorias y de la complejidad de los casos, con pacientes que presentan polisensibilización, es decir, alergia a varios pólenes e incluso a alimentos o medicamentos. En este sentido, ha señalado que una parte importante de las consultas del servicio corresponde a patologías respiratorias, un 30%, mientras que otro 40% acude por alergias a alimentos.

En cuanto a la prevención, Ruiz recomienda medidas como el uso de gafas de sol y mascarilla, especialmente en episodios de calima, mantener las ventanas cerradas en casa -sobre todo al amanecer y al atardecer- y circular con las ventanillas del coche cerradas y filtros adecuados.

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Finalmente, ha destacado la inmunoterapia como el único tratamiento capaz de modificar la evolución de la enfermedad. "Es nuestra herramienta para curar la alergia", ha afirmado, explicando que se trata de vacunas personalizadas que se administran durante varios años y que pueden mejorar notablemente los síntomas e incluso resolver patologías como el asma en algunos pacientes.

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