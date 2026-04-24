El CIS apunta a que el PP ganaría las elecciones andaluzas en Córdoba pero podría perder uno o dos diputados y el PSOE podría ganar uno

Juanma Moreno está cada vez más cerca de la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del 17M gracias al estancamiento de Vox, mientras que el PSOE de María Jesús Montero pelea por evitar su peor resultado y caer por debajo de los 30 escaños. Sin embargo, en Córdoba las opciones se enfrían para los populares, mientras que los socialistas recuperan resuello de cara a los comicios. El Centro de Investigaciones Científicas (CIS) ha publicado este viernes los resultados de su encuesta sobre las elecciones que consolida la tendencia marcada por todos los sondeos públicos y privados difundidos en las últimas semanas. En Córdoba, los resultados confirman esa tendencia regional y el Partido Popular volvería a ganar de largo los comicios, sin embargo se apunta la posibilidad de que perdiera uno o dos de los 7 diputados que tiene en la actualidad.

En intención directa de voto, le seguiría el PSOE que podría obtener entre 3 y 4 diputados con un 22,2% de los apoyos (actualmente tiene tres), seguido de Vox que adelantaría a Por Andalucía con entre 1 o 2 diputados y el 9,1% del respaldo, seguido de la confluencia de izquierdas con 1 diputado y el 9% de apoyos. En la actualidad, Por Andalucía y Vox tienen un diputado cada uno de ellos. Por último, Adelante Andalucía, con un 7%, podría conseguir según este sondeo un diputado según caigan los restos. Además, el CIS recoge en Córdoba un 10,4% de indecisos, un 1,1% que dice que no votaría y un 1,3% que no contesta. Se Acabó la Fiesta sería votado por el 1,2% de los encuestados por el CIS.

Isabel Ambrosio y Rafi Crespín, en la sede del PSOE la noche electoral del 2022. / CÓRDOBA

Voto + simpatía

Al sumar voto declarado y simpatía cosechada por las siglas en Córdoba, el PP sube al 37,6%, el PSOE al 23,7%, Por Andalucía al 11,5%, Vox al 10,1% y Adelante Andalucía al 7,8%. Sobre quienes mencionan un partido concreto, el PP alcanza el 40,1%, el PSOE el 25,2%, Por Andalucía el 12,2%, Vox el 10,8% y Adelante el 8,3%.

Segundo partido posible

Entre quienes declaran que votarían a algún partido, Vox aparece como la opción alternativa más citada, con el 15,7%, seguido de Por Andalucía, con el 13,9%, Adelante Andalucía, con el 11,4%, PSOE, con el 8,9%, y PP, con el 7,1%.

Liderazgo y valoración de candidatos

En Córdoba, Juan Manuel Moreno es el candidato preferido para presidir la Junta de Andalucía, con el 44,4%. Le siguen María Jesús Montero, con el 22,7%; Antonio Maíllo, con el 8,7%; José Ignacio García, con el 6,5%; y Manuel Gavira, con el 5,2%. En valoración media, solo Moreno aprueba y obtiene un 5,85, seguido por Maíllo con un 4,71, José Ignacio García, con un 4,68, Montero, con un 4,00 y Gavira, con un 3,44.

Principales problemas en Córdoba

Para los encuestados cordobeses, el principal problema de Andalucía es, con mucha diferencia, la sanidad, citada por el 44,5%. Después aparecen el paro (13,3%), la vivienda (6,8%) y la inmigración (5,2%).

La mejora de la sanidad pública es también la propuesta que más puede inclinar el voto en Córdoba, con un 66,4% sumando primera y segunda mención. Le siguen la solución del problema de la vivienda (40,0%), el freno de la inmigración (21,4%), el control de la delincuencia (16,2%) y la bajada de impuestos (13,9%).

Clima político

El 72,8% de los encuestados cordobeses dice que, a la hora de votar, pesarán más los temas propios de Andalucía que los asuntos generales de España, frente al 19,7% que prioriza los temas nacionales. Además, el 81,1% afirma que irá a votar “con toda seguridad”, con una media de probabilidad de voto de 9,34 sobre 10.