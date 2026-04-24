CCOO y UGT clamarán por salarios, vivienda y democracia en Córdoba este 1º de Mayo

Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracia es el lema de la manifestación convocada este viernes por CCOO y UGT en Córdoba para celebrar el 1º de Mayo, Día internacional de los Trabajadores. El recorrido saldrá a las 11.30 horas, del día 1 de mayo, de la glorieta de la Media luna.

En 2026, la fiesta coincide con el inicio de la campaña electoral en Andalucía y Marina Borrego, secretaria general de CCOO, ha afirmado que "más que nunca, tenemos otro motivo más", animando a "estar en las calles reivindicando".

La convocatoria de la manifestación se ha realizado en la sede de CCOO y la primera en tomar la palabra ha sido la secretaria general de UGT, Encarna Laguna. "Muchas personas sienten que, aunque la economía mejora, su vida no mejora al mismo ritmo", ha argumentado.

Manifestación del 1º de Mayo celebrada en 2025 en Córdoba. / A. J. González

En esta línea, ambas responsables sindicales han mencionado los problemas de acceso a la vivienda y la dificultad de los jóvenes para emanciparse; el objetivo de subir los salarios entre un 4% y un 7%; la reducción de jornada y la precariedad en los contratos parciales.

Critican la "privatización" de la FP

Marina Borrego ha comenzado por manifestar un "no a la guerra" y reclamar "que la Unión Europea se comprometa con la defensa de los derechos humanos en el mundo". También ha criticado el "desmantelamiento" de la sanidad pública por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la "privatización" de la Formación Profesional y de las universidades, y el "auténtico desastre" de la dependencia.

De su parte, Encarna Laguna ha reivindicado que "vemos demasiada crispación en la sociedad. Frente a la división, más democracia". En esta línea, ha señalado también que, "frente a los que quieren dividirnos, estamos aquí CCOO, UGT y la Confederación Europea de Sindicatos".

Confictos en Hitachi y las grúas

A preguntas de los periodistas sobre los conflictos laborales que se mantienen en la actualidad en Hitachi y en el sector de las grúas de construcción, Encarna Laguna ha afirmado que "sería estupendo que, coincidiendo con el 1º de mayo, se resolvieran".

Por su parte, Marina Borrego ha confiado en que se produzca "un avance" en Hitachi tras la constitución de una mesa técnica por CCOO, UGT, USO y la empresa, y también después de la renovación de la dirección de la fábrica.

Respecto al conflicto de los gruistas, ha manifestado que "instamos a María Dolores (Jiménez, presidenta de Construcor) a que flexibilice (su postura)". Según ha explicado, la patronal de la construcción está "enquistada" en los nueve euros diarios de subida salarial que reclaman 60 profesionales en Córdoba, un importe "irrisorio con los precios que tienen los pisos". "La propia patronal andaluza no entiende cómo no se llega a un acuerdo", ha asegurado.