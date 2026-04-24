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La Brigada Guzmán el Bueno X celebra su 41 aniversario con una parada militar en Cerro Muriano

El doctor José Soto Chica recibe el 'Premio Guzmán el Bueno' por su apoyo y divulgación de la Cultura de Defensa

La Brigada Guzmán el Bueno X celebra su 41 aniversario.

La Brigada Guzmán el Bueno X celebra su 41 aniversario. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El general jefe de la División ‘Castillejos’, Luis Francisco Cepeda, ha presidido este viernes la parada militar con la que se ha conmemorado el 41 aniversario de la Brigada Guzmán el Bueno X, celebrada en la Base de Cerro Muriano.

Con la Brigada formada en los Llanos del Conde y al son del himno nacional interpretado por la Banda de Guerra, se incorporó a su puesto en la formación la bandera del Regimiento Acorazado ‘Córdoba’ 10. El acto dio comienzo con la llegada del general Cepeda, quien, tras recibir los honores que le corresponden por ordenanza, pasó revista a la fuerza.

Luis Francisco Cepeda pasa revista a los oficiales.

Luis Francisco Cepeda pasa revista a los oficiales. / CÓRDOBA

A continuación, el general jefe de la División ‘Castillejos’ impuso al guion de la Brigada la corbata conmemorativa de la operación Balmis, desarrollada durante la pandemia, y la corbata que distingue a la unidad por su participación en la operación de refuerzo de la presencia avanzada (eFP), en Letonia. Esta distinción tiene por objeto promover el espíritu de unidad, fomentar la motivación del personal destinado en la Brigada, hacerle partícipe de su historial y mantener vivo el recuerdo de la historia de la Unidad y de quienes la forjaron.

Seguidamente, se procedió a la imposición de condecoraciones al personal civil y militar que, por su trabajo y desempeño de sus funciones, ha destacado y se ha hecho acreedor de ellas.

Entrega de bandera durante el acto.

Entrega de bandera durante el acto. / CÓRDOBA

Tras la lectura de la efeméride, que recoge la creación de la Brigada, tuvo lugar la entrega del ‘Premio Guzmán el Bueno’. Instaurado en 2008, este galardón se concede anualmente a personal civil que se haya distinguido por su constante y desinteresada labor de apoyo y cooperación con la unidad y por la divulgación de la Cultura de Defensa.

Este año, el premio ha sido concedido al doctor en Historia, investigador, escritor y exmilitar José Soto Chica. La concesión reconoce su vinculación y compromiso con la Guzmán el Bueno, donde ha impartido conferencias y colaborado en diferentes actividades culturales. Además, Soto Chica es Embajador de la Marca Ejército desde 2023 y su trayectoria se presenta como ejemplo de resiliencia, compromiso y vocación de servicio.

José Soto Chica recibe la distinción.

José Soto Chica recibe la distinción. / CÓRDOBA

Tras la alocución del general jefe de la Brigada, se celebró el homenaje a los que dieron su vida por España, durante el que se interpretó el himno “La muerte no es el final”.

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La parada militar concluyó con el desfile de las unidades a pie y de las unidades acorazadas y mecanizadas.

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