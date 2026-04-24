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El Ayuntamiento de Córdoba denuncia el impago por parte del Gobierno de 1,75 millones en cesión de impuestos y del fondo de financiación

El Ayuntamiento de Córdoba deja de ingresar 250.000 euros mensuales por cesión de impuestos y un millón y medio del fondo complementario

La primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Blanca Torrent.

La primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Blanca Torrent. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha denunciado este viernes el impago por parte del Gobierno central de 1,75 millones de euros en concepto de impuestos y del fondo complementario de financiación. Según ha asegurado Torrent, el Ayuntamiento, desde marzo, "está dejando de percibir" 250.000 euros en cesión de impuestos, y hasta un millón y medio de euros del fondo complementario de financiación -un mecanismo del sistema de financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales destinado a corregir desequilibrios y asegurar recursos suficientes que se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado-.

Torrent ha denunciado que mientras desde el Ayuntamiento "estamos cumpliendo, estamos gestionando mejor, siendo más eficientes y dando más servicios que nunca", el Gobierno de España "no está cumpliendo con las administraciones locales".

La delegada de Hacienda ha reprochado la "improvisación continua" del Ejecutivo, recordando que tampoco se pudo destinar el superávit a proyectos, más allá de amortización de deuda, porque cuando el Gobierno permitió el cambio ya se había liquidado el ejercicio.

La primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Blanca Torrent.

La primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Blanca Torrent. / CÓRDOBA

Sobre el impago, que de momento se ciñe a un único mes, Torrent ha advertido que de alargarse un año, "Córdoba estaría dejando de percibir 17,5 millones de euros" que proceden, ha dicho, "de los cordobeses que están cumpliendo con su obligación, y de un Ayuntamiento de Córdoba que también la está cumpliendo".

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Calendario fiscal

La delegada de Hacienda también ha aprovechado la comparecencia para recordar el calendario fiscal. Hasta el 20 de mayo, ha apuntado, se tiene que pagar el impuesto de vehículos de tracción mecánica, y a partir del 5 de junio, y hasta el 5 de agosto, se tendrá que abonar el IBI. El IAE, ha añadido Torrent, se podrá pagar del 4 de septiembre al 5 de noviembre.

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