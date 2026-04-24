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La alta velocidad entre Córdoba y Madrid vuelve a sufrir retrasos por un problema en la infraestructura

Fallos en el sistema de señalización afectan a la circulación del corredor sur en ambos sentidos

Trenes en la estación de Córdoba.

Trenes en la estación de Córdoba. / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Adrián Ramírez

Los trenes de alta velocidad que conectan Córdoba con Madrid y Barcelona están registrando retrasos este viernes debido a una incidencia en la infraestructura ferroviaria a la altura de Puertollano (Ciudad Real), según han informado fuentes de Adif.

El problema, que afecta a la señalización de la línea, está provocando demoras en los servicios de Larga Distancia, Alta Velocidad (AVE) y trenes Avant que circulan en ambos sentidos, tanto en dirección Madrid y Barcelona como en los trayectos con origen en estas ciudades hacia el sur peninsular.

Trenes AVE en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes

Trenes AVE en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes / Gustavo Valiente - Europa Press

Desde el gestor ferroviario han señalado que los técnicos trabajan para solucionar la incidencia “a la mayor brevedad posible”, aunque por el momento no se ha precisado el alcance de los retrasos acumulados.

La línea Madrid-Andalucía es una de las principales arterias ferroviarias del país, por lo que cualquier incidencia en puntos clave como Puertollano tiene un impacto directo en numerosos servicios diarios. Cabe recordar que a primera hora del lunes esta misma línea sufrió retrasos de hasta una hora tras dejarse maquinaria de mantenimiento ADIF en el trazado.

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Se recomienda a los viajeros consultar el estado de sus trenes antes de desplazarse a las estaciones, ya que la normalidad en la circulación se recuperará de forma progresiva una vez resuelta la avería.

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