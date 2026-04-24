El 80% de las transacciones de VPO registradas en Córdoba en 2025 fueron de viviendas de segunda mano

El mercado de la vivienda protegida (VPO) en Córdoba está dominado por la segunda mano. Ocurre desde 2014, según los datos de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible actualizados hasta el año pasado. Desde 2014, es decir, desde hace más de una década, más de la mitad de la VPO que se compra en Córdoba es de segunda mano. El año pasado, según las mismas cifras, de 348 transacciones de VPO registradas en la provincia, apenas 69 fueron de vivienda nueva, por 279 ya usadas, es decir, el 80%.

Los datos del ministerio se remontan a 2004. Entre ese año y 2013, periodo que incluye la etapa del boom inmobiliario, sí se comercializaba más VPO nueva. En el primer ejercicio de este informe, hasta el 75% de la VPO que se vendía era nueva, por lo que la de segunda mano tenía poco peso, algo que comenzó a cambiar a medida que avanzaba la crisis económica. Si se analiza las dos décadas, es decir, de 2004 a 2025, se observa que en estos 21 años se han registrado un total de 15.234 transacciones de VPO, de las que 7.145 han sido de segunda mano, es decir, casi la mitad (un 47%).

El mercado de la VPO en la provincia de Córdoba ha pasado a ser, prácticamente, de reventa más que de construcción de vivienda protegida nueva. Esto está empezando a revertirse ahora, con la puesta en carga de suelos como los de Huerta de Santa Isabel Oeste, donde la VPO estará muy presente. Las administraciones también han empezado a establecer cupos más altos de reserva a la vivienda protegida y esta misma semana el Gobierno ha aprobado la Ley Estatal de Vivienda 2026-2030, que entre otras medidas blinda la VPO y establece la imposibilidad de comercializar con ella.

"En Córdoba se vende mucha VPO de segunda mano"

El presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Vaquero, confirma que las transacciones de VPO usada en Córdoba son numerosas, "se vende mucha VPO de segunda mano". Una de las razones que explican las cifras, a juicio de Vaquero, es que en la ciudad se ha construido mucha vivienda protegida.

Vaquero detalla que hay barrios prácticamente enteros de VPO, como Fuensanta, Guadalquivir o una gran parte de Arroyo del Moro. A eso se une otro hecho: los módulos que establecen los precios a los que se pueden vender estos pisos están casi por encima de los precios del mercado general, por lo que vender ahora una VPO es muy rentable.