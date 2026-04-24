Más de 50 organizaciones cordobesas organizan una manifestación por el 'No a la guerra' y contra le espiral bélica de EEUU e Israel

Córdoba no quiere mantenerse impasible ante el belicoso escenario internacional y, por ello, más de 50 organizaciones y colectivos se han sumado al manifiesto No a la guerra y llaman a manifestarse a favor de la paz y contra "la espiral de violencia global" el sábado 25 de abril. En ese medio centenar de entidades se incluyen partidos políticos y sindicatos, asociaciones de madres y padres, asociaciones de vecinos y colectivos sociales, además de 150 firmas de personas vinculadas a distintos ámbitos de la ciudad de Córdoba. La manifestación cuenta también con el respaldo del Consejo del Movimiento Ciudadano, que entiende que debe "primar la defensa de la paz, el diálogo y el respeto al otro en la organización de la vida social a todos los niveles, desde nuestro barrio y ciudad a la relación entre países”

La marcha partirá este sábado, 25 de abril, a las 19.30 horas de la plaza de Hiroshima y Nagasaki y se dirigirá hacia la plaza de la Corredera

Un manifiesto pacifista

El manifiesto difundido por los convocantes denuncia que la situación actual en Oriente Próximo, con la guerra desatada por EEUU e Israel contra Irán y el Líbano es "el último paso de una escalada bélica que incluye el genocidio en Palestina, la invasión rusa de Ucrania y las intervenciones neocoloniales en África y América Latina". Según los convocantes, este escenario consolida la "ley del más fuerte" a nivel global que "vulnera sistemáticamente el derecho internacional y los derechos humanos más elementales".

"La guerra se está extendiendo como la única forma de resolución de conflictos, y esto va de la mano con el auge de la extrema derecha, la persecución de personas migrantes y el negacionismo climático", sostiene el documento.

Impacto en la vida cotidiana

Los convocantes subrayan la conexión directa que hay entre la guerra y el gasto militar y el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Además, alertan de que la deriva de Europa —a la que acusan de "vergonzosa complicidad" por su dependencia energética y militar de Estados Unidos— que "se traduce en recortes en servicios públicos y derechos sociales y en el encarecimiento del coste de la vida, como se ha puesto de manifiesto en las últimas semanas por el impacto de la guerra en el Golfo Pérsico".

"Una deriva militarista y guerrera que se trata de imponer en paralelo al avance de los discursos de odios y al abandono de la agenda medioambiental y de la transición energética y ecológica", añade el manifiesto.

El portaaviones USS Abraham Lincoln participa en la operación de bloqueo de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, siguiendo órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Europa Press / Co

Cinco ejes por la paz

La convocatoria expresa el No a la guerra como una propuesta de paz en positivo en torno a cinco principios: Derechos Humanos: frenar el autoritarismo y los discursos de odio; feminismo: defender la igualdad y los derechos de las mujeres frente a la violencia machista y militarista; soberanía alimentaria y energética: apostar por energías renovables y otro modelo alimentario que garanticen salud y soberanía; emergencia climática: denunciar el enorme impacto ambiental de los conflictos bélicos y la necesidad de situar la emergencia climática y no la guerra como prioridad global, y justicia social: exigir que los recursos se destinen a vivienda, salud y educación, más derechos sociales y mejores servicios públicos en lugar de a la guerra.

No a la guerra y a la violencia contra las mujeres

Por otro lado, la convocatoria también expresará su apoyo a la concentración contra la violencia machista que la Plataforma Cordobesa contra la Violencia contra las Mujeres ha convocado en la misma jornada con carácter previo a la manifestación a las 18.45 h en la misma plaza de Hiroshima y Nagasaki, para sumarse con posterioridad a la manifestación contra la guerra.

Para consulta del manifiesto y apoyos al mismo puede pinchar en este enlace.